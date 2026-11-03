Kasım ayı kira artış oranı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Haber Videosu

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kasım ayı kira artış tavan oranı da belli oldu. Kasım ayı için kira artış tavan oranı yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Kasım ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal kira artış tavan oranı netleşti.

EKİM AYI ENFLASYONU %2,58 OLDU

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerin ardından, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen Kasım ayı kira artış tavan oranı yüzde 31,23 olarak uygulandı.

KASIM 2026 KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Yasal tavan oranına göre yapılan örnek kira hesabı şu şekilde gerçekleşti:

  • Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
  • Kira Artış Oranı: Yüzde 31,23
  • Kira Zam Tutarı: 9.369,00 TL
  • Yeni Kira Tutarı: 39.369,00 TL

2026 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI

  • Ocak: Yüzde 34,88
  • Şubat: Yüzde 33,98
  • Mart: Yüzde 33,39
  • Nisan: Yüzde 32,82
  • Mayıs: Yüzde 32,43
  • Haziran: Yüzde 32,24
  • Temmuz: Yüzde 32,03
  • Ağustos: Yüzde 31,90
  • Eylül: Yüzde 31,79
  • Ekim: Yüzde 31,49
  • Kasım: Yüzde 31,23
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacakYeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak Enflasyon rakamları açıklandıEnflasyon rakamları açıklandı
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Remzi Üstbaş Remzi Üstbaş:
    söylenecek çok şey varda adalet yok 8 1 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    tüikin açıkladığı enflasyonun önemi yok. devlet, memur ve işçiye reel piyasa enflasyonun altında zam yapmıyor. 7 sene önce ekmek 1 tl idi şimdi 15 tl. 15 kat artmış. benim maaşım da 6 bin tl idi şimdi 120 bin tl. 20 kat artmış. her bir kalmde de oranlar benzer. o yüzden dert etmeye gerek yok enflasyon rakamlarını 2 6 Yanıtla
    Mahmut Celal ÇAYLAK Mahmut Celal ÇAYLAK:
    2015 yılında 1 asgari ücret 10 gram altın alırken bugün 5 gram bile alamıyor. Yine benzer bir şekilde asgari ücretin %50-60'ı kiraya giderken bugün tamamı veya daha fazlası kiraya gidiyor. Rakamları dert etmeyelim neyi dert edeceğiz. Ekmek üzerinden hesap yapmak akıllıca değil. Çocuklar protein alamıyor ve sorun da asgari ücretli. 2 0
  • Uğur Uğur:
    Bende çok şey yazıyorum da, yayınlamıyorlar anlayın artık. 3 0 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    ne kadar da kolay dediler %32 diye.. 30bin kira 40bin oldu. Maaşlarımıza zam yapılıyorda haberimiz mi yok 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Civelek Hüseyin Civelek:
    Türkiye rakamlara teslim oldu.Yaşasın faiz,yoksulluğa hoşgeldiniz.Sonra müslüman diye ortada gezerler. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helikopterler havada çarpıştı Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
ABD’nin İran’a saldırısı piyasaları vurdu Petrol fırladı ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı
İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
8 yıl sonra Seul’de görkemli karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi 8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
11:10
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
11:07
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
11:05
Kozinoğlu’nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu Toprakta yok, vücudunda var
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
10:51
Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah’a Türk vatandaşlığı sürprizi
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:15
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
09:53
ABD sandık başına gidiyor Trump’ın korkulu rüyası gerçek olabilir
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 11:21:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Kasım ayı kira artış oranı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android