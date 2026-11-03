15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm - Son Dakika
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15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

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15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
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15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
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Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman O., adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna, "Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm" yanıtını verdi.

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliye girişinde gazetecilerin sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. Osman O., eski eşini kendisine ihanet ettiği iddiasıyla öldürdüğünü söyleyerek, "Hiçbir şekilde pişman değilim" ifadelerini kullandı.

KONUŞMAK İÇİN EVİNE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Olay, Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Osman O., 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine davet etti. İkili arasında bir süre sonra başlayan tartışma büyüyünce Osman O., eline aldığı bıçakla Yeşildağ'ı göğsünden 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

BABASININ EVİNE GİDİP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Osman O., babasının evine gitti. Buradan polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü bildiren zanlı, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından gözaltına alındı.

ADLİYE GİRİŞİNDEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman O., Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuyla karşılaşan zanlı, "Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm" yanıtını verdi.

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Kaynak: İHA
Aksaray Adliyesi3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

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