Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu

Kayseri'de bir esnafın Türkiye'deki yaşam standartları ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye'deki yaşam koşullarını Avrupa ile kıyaslayan esnaf, özellikle kamu çalışanlarının durumuna dikkat çekerek ezber bozan ifadeler kullandı.

"FABRİKATÖRLER BİLE MEMURLARDAN KÖTÜ DURUMDA"

Türkiye'deki genel standartların Avrupa düzeyinde olmadığını belirten Kayserili esnaf, memurların refah seviyesinin çok yüksek olduğunu iddia etti. Kamu çalışanlarının durumunu fabrikatörlerle kıyaslayan esnaf, şu ifadeleri kullandı: "Standartlarımız Avrupa gibi değil, onlara bir şey diyemem. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda memurların standartları Avrupa'nın çok çok üstünde... Onlardan harici fabrikatörler bile vallahi hepsi memurlardan kötü. Durum onu gösteriyor."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede viral olan ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı esnafa destek vererek "Vallahi doğru söylüyorsun" ifadelerini kullanırken, memur olduğunu belirten diğer bir kesim ise tepki göstererek "Gel bir ay memurun yerine geçin bakalım" yorumunda bulundu.