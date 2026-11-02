Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Haber Videosu

Kayseri'de bir esnafın "Türkiye'de memurların standartları Avrupa'nın çok üzerinde, fabrikatörler bile memurlardan kötü durumda" sözleri büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Kayseri'de bir esnafın Türkiye'deki yaşam standartları ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye'deki yaşam koşullarını Avrupa ile kıyaslayan esnaf, özellikle kamu çalışanlarının durumuna dikkat çekerek ezber bozan ifadeler kullandı. 

"FABRİKATÖRLER BİLE MEMURLARDAN KÖTÜ DURUMDA"

Türkiye'deki genel standartların Avrupa düzeyinde olmadığını belirten Kayserili esnaf, memurların refah seviyesinin çok yüksek olduğunu iddia etti. Kamu çalışanlarının durumunu fabrikatörlerle kıyaslayan esnaf, şu ifadeleri kullandı: "Standartlarımız Avrupa gibi değil, onlara bir şey diyemem. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda memurların standartları Avrupa'nın çok çok üstünde... Onlardan harici fabrikatörler bile vallahi hepsi memurlardan kötü. Durum onu gösteriyor."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede viral olan ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı esnafa destek vererek "Vallahi doğru söylüyorsun" ifadelerini kullanırken, memur olduğunu belirten diğer bir kesim ise tepki göstererek "Gel bir ay memurun yerine geçin bakalım" yorumunda bulundu.

TürkiyeKayseriEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (58)

  • Camoka99 Camoka99:
    bunlar okuldan kaçan tipler bunlar Türkiye nin gelişmesine zerre faydası olmayan eğitimsiz barzo tipler dikkate alınmamalı 38 33 Yanıtla
    gormeciklitableti gormeciklitableti:
    Almanya'da en yüksek maaş 2500 Euro Türkiye'de memur maaşı neredeyse 100 bin TL Almanya'da ev kirası 1250 Euro bandırma da en yüksek kira 30 ila 40 bin civar 6 15
    S.avcı S.avcı:
    Eğitimli olunca böyle konuşma hakkı mi doğuyor 13 1
    cennetatakum samsun cennetatakum samsun:
    GECENİN KÖRÜNDE GEBERİYORUM DEYİP, DR. ,SAĞLIK,POLİS ASKER İTFAİYE AFAD VE DİYER ÇALIŞANLARINA, ÇALIŞMIYOR DEDİYEN KİŞİLER.... 112 ARAYIN DEVLET KAPINA GELİR...... SADECE GÜNDÜZ DEĞİL, GECEDE BİZLER , YANİ DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA BURADADIR...... 6 4
    Cemoluri Cemoluri:
    Aç bi araştır nerenin tabletiysen,,bilmeden 2500 evro yazmış 3 0
    Camoka99 Camoka99:
    boşver Avrupayı Türkiye’ye bak 1 0
    Rıza Aktuğ Rıza Aktuğ:
    Dalgaya bak hangi memur da 100 bin alıyor 70 lira memur maaşı o 100 bin alan artık ömrünün sonuna gelen memur 1 0
    mmjjkk mmjjkk:
    S.avcııı ........ karşıdaki kendinde memurlara sallama hakkını istediğini söyleme hakkını bulunca ona göre de cevap alacak doğal olarak. Bütün haklar sizlerin değil 0 0
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    gerçek ismini ve soy ismini kullanmayan troller yorum yapma hakkımız bile yok. 0 0
  • Mehmet Çınar Mehmet Çınar :
    Şam a vali olacağına Türkiye de memur ol atasözü 33 9 Yanıtla
    Düşünen adam Düşünen adam:
    Cocugu okutmayacaksin neden kafası yoruldun derdi ne bu adam gibi nasil olsa olur... 2 8
    Mustfa Kale Mustfa Kale:
    Abd de fabrika kurcagina turkiyede sanayiye dukkan ac. 5 2
  • Mutlu SÜTÇÜ Mutlu SÜTÇÜ:
    Özel sektörde beş yıl çalışmayan kimseyi memur yapmayacaksın. 24 8 Yanıtla
    Muratklctr Muratklctr:
    Ama onlar okumuşlar. Çalışmalarına bile gerek yok. Maaşı zaten haketmişler 7 9
  • Pinokyo Pinokyo:
    vatandaş iyice kafayı sıyırmış 15 12 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Tek maaşlı memurları kast etmiyor?? 11 5 Yanıtla
    ALİ MURAT ALİ MURAT:
    valla çok rahat geçinir.. tek maaşlı memurda.. aslında memurların maaşı normal ama özel sektör çok az. bir memur 80 bin alıyorsa özel sektör çalışanı 150 bin alması lazım. 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Bahçeli’nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
Trafikte dehşet Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar Trafikte dehşet! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar
Yemen’de hastaneye füze yağmuru Çok sayıda sivil hayatını kaybetti Yemen'de hastaneye füze yağmuru! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti
17:50
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:24
Stuttgart’ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 18:09:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android