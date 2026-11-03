İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

İngiltere ve Almanya'nın savunma yetkilileri, Berlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İran'ın İngiliz Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerini terör örgütü ilan etmesi de gündeme geldi.

İran'ın kararını sert sözlerle eleştiren İngiliz yetkili, Tahran yönetiminin bölgesel istikrarı bozan faaliyetlere destek verdiğini savundu. İran'ın suçlamalarının yanıt vermeye değer olmadığını belirterek, "Ben sadece bu suçlamalara ilişkin gazete kupürlerini bir madalya olarak alt kattaki tuvaletime asmakla ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz yetkili, İran'ın bölgesel istikrarsızlığı körüklediğini öne sürerek, böyle bir suçlamada bulunmasını "tam anlamıyla yüzsüzlük" olarak nitelendirdi.

"RUSYA'YLA SAVAŞ ARAYIŞINDA DEĞİLİZ"

Basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen İngiliz yetkili, Avrupa'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana görülmemiş düzeyde bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tehdidin giderek büyüdüğünü belirterek NATO ülkelerinin savunma kabiliyetlerini, savunma sanayisi işbirliğini ve ittifak içindeki dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, savaş istemediğini söylemesine rağmen Ukrayna'daki çatışmaları sürdürmekle suçlayan yetkili, Moskova'nın savaşı istediği anda sona erdirebileceğini savundu.

"Moskova, NATO topraklarının her bir santimetresini korumaya hazır olduğumuzu anlamalı." diyen İngiliz yetkili, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik provokasyonlarını ve saldırgan tutumunu devlet destekli terörizm olarak değerlendirdi.

İngiltere'nin Rusya ile savaş arayışında olmadığını da belirterek, amaçlarının Moskova'yı caydırmak olduğunu söyledi.

"UKRAYNA OLMADAN KARAR ALINAMAZ"

Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurgulayan İngiliz yetkili, savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi gerektiğini ancak yapılacak anlaşmanın Ukrayna tarafından kabul edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

"Ukrayna'yla ilgili bir karar, Ukrayna'nın olmadığı masada Ukrayna'sız alınamaz." sözleriyle Kiev yönetiminin müzakere sürecinde yer alması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın savunmasının Avrupa'nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden yetkili, savaşın hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya ağır maddi ve manevi kayıplar yaşattığını söyledi.

İRAN'LA DİPLOMATİK KANALLAR AÇIK TUTULACAK

İngiliz yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın çatışmalarla ilgisi bulunmayan komşu ülkeleri hedef aldığını öne sürdü. ABD'nin İngiltere'de kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı iddialarını da hatırlattı.

İran'a yönelik sert eleştirilerine rağmen diplomatik çözümden yana olduklarını vurgulayan yetkili, İngiltere'nin Tahran ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığını söyledi. Bölgede gerilimin düşürülmesi ve diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

İRAN, İNGİLİZ ORDUSUNUN İKİ KUVVETİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'da yayımladığı bildiride İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini "terör örgütü", İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise "düşman grup" olarak tanımladığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, kararın İngiltere'nin son bir yılda İran'a yönelik attığı adımlara karşılık alındığını bildirmişti. Açıklamada, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusunu 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almasına dikkat çekilmişti.

İran, söz konusu kararın 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve uluslararası hukuk ile mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını savunmuştu.