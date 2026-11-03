BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu - Son Dakika
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BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

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BM\'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye\'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin 31 Aralık'ta sona erecek olmasıyla yeni genel sekreter için yarış başladı. Türkiye, bu göreve deneyimli diplomat ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu aday gösterdi. Aralarında eski devlet başkanları ve üst düzey diplomatların da bulunduğu yarışta 8 aktif aday yer alırken, seçilecek isim Gazze, Ukrayna, İran ve Kıbrıs gibi kritik sorunlarla karşı karşıya kalacak.

Türkiye, BM Genel Sekreterliği için uzun yıllar dış politikada önemli görevler üstlenen Feridun Sinirlioğlu'nu aday gösterdi. Giresun'un Görele ilçesinden memur bir ailenin çocuğu olan 70 yaşındaki Sinirlioğlu, diplomatik kariyeri boyunca Türkiye'nin dış ilişkilerinde kritik sorumluluklar üstlendi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, 2015 yılında kurulan geçici seçim hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüttü. Halen AGİT Genel Sekreterliği görevini sürdüren Sinirlioğlu, uluslararası diplomasi alanındaki deneyimiyle adaylar arasında yer alıyor.

6'SI KADIN 10 İSİM YARIŞTA

Sözcü'nün haberine göre BM Genel Sekreterliği için adı geçen diğer isimler arasında eski devlet başkanları, dışişleri bakanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri bulunuyor.

Kadın adaylar arasında Kosta Rika'nın eski Devlet Başkan Yardımcısı Rebeca Grynspan, Guyana'nın eski Dışişleri Bakanı Carolyn Rodrigues-Birkett, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Lana Nusseibeh, Şili'nin eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Ekvador'un eski Dışişleri Bakanı Fernanda Espinosa ve Ekvadorlu diplomat Ivonne Baki yer alıyor.

Diğer adaylar ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ve BM'nin eski üst düzey yöneticilerinden Olara Otunnu olarak sıralanıyor.

BM TARİHİNDE BİR İLK YAŞANABİLİR

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler'de bugüne kadar genel sekreterlik görevini üstlenen isimlerin tamamı erkek oldu. Yeni genel sekreterin kadın adaylar arasından seçilmesi halinde örgütün tarihinde ilk kez bir kadın bu görevi üstlenecek.

Adaylar arasında bulunan Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın devlet başkanı olarak görev yapmış ve ülkesinde Augusto Pinochet diktatörlüğüne karşı mücadelesiyle tanınmıştı.

Yeni genel sekreter, BM Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine BM Genel Kurulu tarafından atanacak. Göreve gelecek isim, 1 Ocak 2027'den itibaren örgütün yönetimini üstlenecek.

GAZZE, UKRAYNA VE KIBRIS MASADA OLACAK

Yeni genel sekreteri uluslararası alanda çözüm bekleyen çok sayıda sorun karşılayacak. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, İran merkezli bölgesel gerilimler ve Kıbrıs meselesi, BM'nin öncelikli gündemleri arasında bulunuyor.

Görev süresi sona ermek üzere olan Antonio Guterres, özellikle Kıbrıs sorununun çözümü için diplomatik girişimlerde bulunmuştu. Guterres, görevini tamamlamadan önce adada çözüme ulaşılmasını görmek istediğini dile getirmiş, Türk ve Rum tarafları arasında görüşmeler gerçekleştirilmişti. Ancak yürütülen temaslardan kalıcı bir sonuç alınamadı.

Bu nedenle Kıbrıs meselesinin yeni genel sekreterin de önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK TELEFONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Feridun Sinirlioğlu'nu telefonla arayarak BM Genel Sekreterliği adaylığı dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi. Sinirlioğlu'nun adaylığı, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki temsili açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 70 yaşında olan Sinirlioğlu, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki deneyimli isimleri arasında yer alıyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Sinirlioğlu, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. Diplomasi kariyerine 1982 yılında Dışişleri Bakanlığında başlayan Sinirlioğlu, 40 yılı aşkın süredir çeşitli diplomatik görevlerde bulundu.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Feridun Sinirlioğlu, meslek hayatının ilk yıllarında Türkiye'nin Lahey ve Beyrut büyükelçiliklerinde görev yaptı. 1992-1996 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde siyasi müşavir olarak çalışan Sinirlioğlu, 1996-2000 yılları arasında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Dışişleri Başdanışmanlığı görevini üstlendi.

2000-2002 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sinirlioğlu, 2002 yılında Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi olarak atandı. Tel Aviv'deki görevini 2007 yılına kadar sürdüren deneyimli diplomat, Türkiye'ye döndükten sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA YAPTI

2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanan Sinirlioğlu, uzun yıllar Türk dış politikasının yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendi. 28 Ağustos 2015 tarihinde kurulan geçici seçim hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Sinirlioğlu, 24 Kasım 2015'e kadar bu görevde kaldı.

Bakanlık görevinin ardından yeniden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına dönen Sinirlioğlu, 2016 yılında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak atandı. New York'taki bu görevini 2023 yılına kadar sürdürdü.

AGİT GENEL SEKRETERLİĞİNE SEÇİLDİ

Feridun Sinirlioğlu, 2023 yılında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Afganistan'a ilişkin bağımsız değerlendirme sürecinin özel koordinatörü olarak görevlendirildi.

6 Aralık 2024 tarihinde ise 57 katılımcı devletin uzlaşısıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Genel Sekreterliğine seçildi. Sinirlioğlu, AGİT tarihinde bu göreve gelen ilk Türk diplomat oldu. Halen teşkilatın sekizinci genel sekreteri olarak görevini sürdürüyor.

BM GENEL SEKRETERLİĞİNE ADAY GÖSTERİLDİ

Türkiye, 30 Ekim 2026 tarihinde Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için resmen aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık mektubu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız tarafından BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi başkanlıklarına iletildi.

Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Yeni genel sekreter, BM Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanacak. Sinirlioğlu da bu göreve aday olan isimler arasında bulunuyor.

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