1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi - Son Dakika
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1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi

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1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
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Trendyol 1. Lig'de oynanan Kayserispor-Muğlaspor maçında sahaya tilki girdi. Bir anda sahada beliren tilkinin hızlı adamlarla tribünlere çıkarak seyircilerin arasına daldığı görüldü.

Trendyol 1. Lig'de karşı karşıya gelen Kayserispor ile Muğlaspor mücadelesinde saha ender rastlanacak bir olay yaşandı. 

TİLKİ SAHAYA GİRDİ

Maçın heyecanla devam ettiği sırada yeşil sahada aniden beliren bir tilki, hem futbolcuları hem de tribünleri şaşkına çevirdi. Sahanın ortasında hızlı adımlarla koşan davetsiz misafir, kısa sürede reklam panolarını aşarak tribünlere doğru yöneldi. 

SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Seyircilerin arasına dalan tilki, stadyumda renkli ve heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Güvenlik görevlileri ve taraftarların şaşkın bakışları arasında gözden kaybolan tilki yüzünden karşılaşmaya kısa bir süre ara verildi. 

KayserisporMuğlasporTrendyolFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Osman Dogan Osman Dogan:
    Kayserililer kesin kupon yapmışlardîr mugla spora gözdag vermek için her Halde o anda tilki yakalayıp sahaya sürmüşlerdir 1 0 Yanıtla
  • Burak Öztürk Burak Öztürk:
    chp lidir o 0 1 Yanıtla
    Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Kayseride ise kesin çevrende tanıdığın birisidir;))) 2 0
    Hüseyin Ülgülü Hüseyin Ülgülü:
    SENİN TOPRAĞIN LAN HAHAHA 0 0
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SON DAKİKA: 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi - Son Dakika
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