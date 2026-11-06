Necati Arabacı örgütü yöneticisi olduğu belirtilen A.P. 15,5 yıl cezayla tutuklandı - Son Dakika
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Necati Arabacı örgütü yöneticisi olduğu belirtilen A.P. 15,5 yıl cezayla tutuklandı

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Necati Arabacı örgütü yöneticisi olduğu belirtilen A.P. 15,5 yıl cezayla tutuklandı
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Manisa'da düzenlenen operasyonla, Necati Arabacı suç örgütünde yönetici olduğu belirtilen A.P. (39) yakalandı. Hakkında 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacı suç örgütü içerisinde yönetici konumunda bulunduğu belirtilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Manisa'da saklandığı tespit edildi.

MANİSA'DAKİ OPERASYONLA YAKALANDI

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan A.P.'nin bulunduğu adres belirlendi. Polis ekiplerinin önceki gün Manisa'da düzenlediği operasyonla 39 yaşındaki firari yakalanarak gözaltına alındı.

Necati Arabacı örgütü yöneticisi olduğu belirtilen A.P. 15,5 yıl cezayla tutuklandı

15,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Necati Arabacı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Necati Arabacı örgütü yöneticisi olduğu belirtilen A.P. 15,5 yıl cezayla tutuklandı
Kaynak: DHA
3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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