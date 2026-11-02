Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu - Son Dakika
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Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

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Van\'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu duyurdu. Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yaptığı sırada rahatsızlanan Şahin'in 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olduğu açıklandı. Bakanlık, yayımladığı taziye mesajında şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu açıkladı. 

RAHATSIZLANARAK ŞEHİT OLDU 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev yaptığı Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
Kaynak: DHA
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