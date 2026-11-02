Görüntüler Türkiye\'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

en fazla 1 kere dolacak bu depo.. sonra..

Ümit Çevik:

Ne yapsın insanlar 300 TL yi düşünüyor Kar kardır diyorlar Çocuğunun bir günlük okul harçlığı Durum bu Önceden gaz yağı kuyruğu vardı diyenlere duyulur 2026 yili her yer kuyruk İndirimli ürün alabilmek için Ekonomi ortada En büyük banknot 200 TL tavuk döner alınabiliyor. İyi akşamlar