Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler - Son Dakika
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Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

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Görüntüler Türkiye\'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
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Görüntüler Türkiye\'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
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Oto gaza gelmesi beklenen 9 liralık zam öncesi sürücüler akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu. Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruk oluşturdu.

Otogaza yapılması beklenen 9 liralıkzam haberinin ardından sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMEDİ

Artış öncesinde, Ankara'nın Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki benzinliklerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Beklenen zamla birlikte otogazın litre fiyatının 50 lira sınırını aşacağı öngörülüyor. Sürücüler, depolarda ciddi bir maliyet artışına yol açacak zamlı tarifeden etkilenmemek için gece saatlerine kadar istasyon önlerinde sıra beklemeyi sürdürüyor.

Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacakOtogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
KeçiörenEkonomiTürkiyeGüncelAnkaraZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    hadi hürmuz yuzunden mazot 100 tl .otogaza niye bu kadar zam??garibanin alacagi 300 tllik otogaza bile goz koynudunuz ya yazik 28 2 Yanıtla
    Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Fon paraları nasıl ödeniyor sanıyorsunuz :-) Deveye diken bu halka öpen. 0 0
  • Hsyn Dalcı Hsyn Dalcı:
    deveye diken diken diken....... 22 2 Yanıtla
  • Furkan Kartal Furkan Kartal:
    hadi diyelim petrol hürmüz nedeniyle fırlıyor e bizde dünyanın suyu var su fiayatları petrolle yarışıyor çay bizde 2 kg 400 TL bunu nasıl izah edecekler 19 1 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Ağzına sağlık kardeşim. Gabar da çıkıyor ama NAFİLE 14 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    anlatamazsin kardesim. Hadi selami karagulleye anlat 3 0
  • Hüseyin Ülgülü Hüseyin Ülgülü:
    NE KADAR CAHİL BİR ÜLKEDEYİM PROTESTO EDECEĞİNE GİDİP YAKIT ALIYORLAR 15 1 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet Dadaş Ahmet:
    en fazla 1 kere dolacak bu depo.. sonra.. 13 0 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Ne yapsın insanlar 300 TL yi düşünüyor Kar kardır diyorlar Çocuğunun bir günlük okul harçlığı Durum bu Önceden gaz yağı kuyruğu vardı diyenlere duyulur 2026 yili her yer kuyruk İndirimli ürün alabilmek için Ekonomi ortada En büyük banknot 200 TL tavuk döner alınabiliyor. İyi akşamlar 13 1
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