Görüntüler Türkiye\'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oto gaza gelmesi beklenen 9 liralık zam öncesi sürücüler akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu. Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruk oluşturdu.
Otogaza yapılması beklenen 9 liralıkzam haberinin ardından sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.
KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMEDİ
Artış öncesinde, Ankara'nın Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki benzinliklerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Beklenen zamla birlikte otogazın litre fiyatının 50 lira sınırını aşacağı öngörülüyor. Sürücüler, depolarda ciddi bir maliyet artışına yol açacak zamlı tarifeden etkilenmemek için gece saatlerine kadar istasyon önlerinde sıra beklemeyi sürdürüyor.
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