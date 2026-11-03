Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı - Son Dakika
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Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

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Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı
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Otogaza yapılan 9 lira 30 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. Artışın ardından LPG'nin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de 50 lira 50 kuruşa, Ankara'da 50 lira 29 kuruşa, doğu illerinde ise 52 liraya yükseldi. Yeni fiyatlarla birlikte LPG'li araçların kilometre başına yakıt maliyeti artarken, otogazın benzine karşı sağladığı tasarruf avantajı da azaldı.

Otogaza yapılan 9 lira 30 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıdı. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatı 50 lira 50 kuruşa, Ankara'da 50 lira 29 kuruşa, İzmir'de ise 50 lira 50 kuruşa yükseldi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 52 liraya ulaştı.

Son artışla birlikte otogazın benzin ve motorine kıyasla sağladığı maliyet avantajı da daraldı. Özellikle araçlarında LPG kullanan sürücülerin yakıt giderleri önemli ölçüde arttı.

KİLOMETRE BAŞINA YAKIT MALİYETİ 5 LİRAYI AŞTI

Otogaz fiyatlarındaki yükseliş, kilometre başına yakıt maliyetlerini de artırdı. İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde, kış aylarında 100 kilometrede ortalama 10 litre LPG tüketen bir aracın yakıt maliyeti, yeni fiyatlarla birlikte 100 kilometrede 505 liraya ulaştı. Böylece kilometre başına maliyet yaklaşık 5 lira 5 kuruş oldu.

Aynı koşullarda 100 kilometrede ortalama 8 litre benzin tüketen bir otomobilin kilometre başına yakıt maliyeti ise yaklaşık 6 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.

LPG'NİN MALİYET AVANTAJI AZALIYOR

Otogaz, benzine kıyasla daha düşük yakıt maliyeti sunması nedeniyle uzun yıllardır sürücülerin tercihleri arasında yer alıyor. Ancak son zamlarla birlikte LPG'li araçların sağladığı tasarruf oranı da azaldı.

LPG dönüşüm kiti için ödenen ücret, bazı kapalı otoparklara girişte yaşanan kısıtlamalar ve araçlarda yapılan teknik değişiklikler de toplam kullanım maliyetini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Buna rağmen otogazlı araçlar, kilometre başına yakıt giderleri bakımından benzinli araçlara göre daha ekonomik olmayı sürdürüyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    durup dururken bu zammı nereden çıktı hiç mi vatandaşa ucuz bir şey olmayacak 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    desene 12 kg lik tüpler 2000 tl olmuştur enflasyonu görecez bu gün tuik 0 0 Yanıtla
  • Serdar Aşkın Serdar Aşkın:
    Gabarda gaz bulduk cudide bulsaydık ucuzlayacaktı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı - Son Dakika
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