EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EYT\'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanlar için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 3 maddelik teklif, prim gününü tamamlayan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngörüyor.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olarak EYT düzenlemesini kaçıran ve prim gününü doldurmasına rağmen katı yaş şartına takılan milyonlarca çalışan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) tarihi bir kanun teklifi sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 3 maddelik kademeli emeklilik tasarısının kritik detaylarını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

EYT'Yİ KAÇIRANLARA YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN EMEKLİLİK KAPISI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre muhalefet tarafından sunulan teklifin kalbini birinci madde oluşturuyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi planlanan "Geçici Madde 113", 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı mensuplarını kapsıyor.

EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

Bu maddeyle sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlara, yazılı başvuru yapmaları durumunda yaş şartı aranmaksızın doğrudan yaşlılık aylığı bağlanması öngörülüyor. Temel amaç, yaşından dolayı iş bulmakta zorlanan ve primini tamamlamasına rağmen sistem dışına itilen kitleye adil bir emeklilik hakkı tanımak.

EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teklifin ikinci maddesi, yasalaşma sürecinin ardından bürokratik gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyor. Tasarıya göre kanun, Resmî Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla derhal yürürlüğe girecek. Karakaş, bu hızlı adımın gerekçesini vatandaşın bekleyecek sabrının kalmaması ve "geciken adalet, adalet değildir" ilkesiyle özetliyor.

YÜRÜTME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NDA OLACAK

Yasal güvenceyi sağlayan üçüncü madde ise yürütme yetkisini doğrudan Cumhurbaşkanı'na veriyor. İsa Karakaş, SGK'nın aktüeryal dengelerini de gözeten ve sigorta başlangıç tarihlerine göre adil bir kademelendirme içeren bu tasarının bir an önce yasalaşmasının milyonların ortak beklentisi olduğunu vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuEkonomiGüncelEylülEYTSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    gelişmiş ülkelerde her 4 çalışan bir emekliyi amorti eder, bizde neredeyse 1 çalşıan 4 emekliyi amorti edecek. hangi ülkenin sosyal güvenlik sistemi kaldırır bunu ya hu? artık tirbüne oynamayı bıraksak mı 17 8 Yanıtla
    Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Reis ne yapsa beğenmiyorsunuz 4 10
    Kozmik lemur Kozmik lemur:
    şunu kaçırıyorsun bizim bur da 2 çalışan bir emekliyi amorti ediyor e hesabın şaştı şimdi ne olacak bak bakalım bordro na aylık kesintin ne kadar 0 1
    Yusuf Gören Yusuf Gören:
    alperen kaya bunu ancak cahller beğenir. 0 0
  • S Yıl S Yıl:
    evet gelsin bakalim yeni 43 lukler 45 likler emekli olarak 10 10 Yanıtla
    Recep Bayram Recep Bayram:
    rahatsız mı oldun 12 4
    Atilla Akkuş Atilla Akkuş:
    yatmayaydında çalışaydın başlamıssın işe 40 yaşında prim doldurmamışsın konuşuyorsun Adı üstünde primini doldurmuş yan gelip yatmamış... 10 3
  • Alper Kocman Alper Kocman:
    Teklifi muhalefet sunmus. 6 2 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    muhalefet, ne kadar çok emekli olursa ayrılan bütçe azalır . azalınca ekonomik maaş sıkıntısı diye yaygara yapar siyaset yaparız diyorlar. Muhalefetin gelecek için kalkınma için bir projesi yok plan yok fikri yok. tek yaptıkları maaşlar yetmiyor açız edebiyatı. 2 5
  • RECEP RECEP:
    7500 prime ulaşan emekli olsun daha primi olan yaşı ne olursa olsun 65 yaş altı emekli olmasın 3 4 Yanıtla
  • rustemkaplan58 rustemkaplan58:
    kademe haktır geç kalınmış bir düzenleme, inşallah iktidar bu yanlışın dan vazgeçer, Adalet için oylar kademeye 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
15:17
Sözün bittiği yer Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
14:12
İBB davasında ünlü AVM’nin yöneticileri konuştu “5 milyon dolar talep edildi“
İBB davasında ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! "5 milyon dolar talep edildi"
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:40:35. #7.13#
SON DAKİKA: EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android