Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu

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Fenerbahçe\'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüşmelerini sürdürdüğü Sergio Conceiçao ile sözleşme süresinde pürüz çıktı. Sarı-lacivertliler 1,5 yıllık sözleşme önerirken Portekizli teknik adam 2,5 yıllık kontrat talep etti. 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör sorununu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden yeni detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adam üzerinde mutabakata vararak görüşmelere başladı. Ancak tarafların sözleşme süresi konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmek için temaslarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE 1,5 YIL ÖNERDİ, CONCEIÇAO 2,5 YIL İSTEDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Sergio Conceiçao'ya 1,5 yıllık sözleşme teklif etti. Portekizli teknik adam ise Fenerbahçe'den 2,5 yıllık kontrat talebinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken yönetimin sözleşme süresi konusundaki anlaşmazlığı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

JORGE JESUS'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe yönetiminin, daha önce sarı-lacivertli takımı çalıştıran Jorge Jesus'un da Sergio Conceiçao hakkındaki görüşüne başvurduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın vatandaşı hakkında olumlu referans verdiği ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

PORTO'DA 11 KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Conceiçao, Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ın ardından 2017'de Porto'nun başına geçti. Portekiz ekibinde geçirdiği 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı. Porto'daki 11 kupalık başarısıyla kulüp tarihinin öne çıkan teknik direktörleri arasına girdi.

MILAN'DA DA KUPA KALDIRDI

2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibiyle Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ancak ligde beklenen sonuçların alınamamasının ardından Mayıs 2025'te görevinden ayrıldı. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Portekizli teknik adam, Haziran 2026'da bu kulüple de yollarını ayırdı. Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı.

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