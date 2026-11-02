PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı - Son Dakika
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PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

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PKK\'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı\'ndaki 10 nokta boşaltıldı
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Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Mahmur bölgesinde, örgütün "kalesi" olarak nitelendirilen Karaçok Dağı eteklerindeki 10 askeri noktayı boşalttığı bildirildi. Bu noktalardan 5'ine Irak ordusu, diğer 5'ine ise Peşmerge güçleri yerleşirken, bölgede PKK'ya bağlı silahlı unsur kalmadığı belirtildi.

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütü PKK bir kampını daha boşalttı.

Rûdaw'a konuşan iki kaynağın aktardığına göre örgüt, Mahmur Kampı yakınlarındaki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan kamplarını boşalttı. Örgütün çekildiği bölgelerde kontrolün Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine geçtiği belirtildi.

10 NOKTA IRAK ORDUSU VE PEŞMERGEYE BIRAKILDI

Rûdaw'a konuşan askeri kaynak, PKK'nın Karaçok Dağı eteklerinden çekilmesinin ardından Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında bölgenin kontrolüne ilişkin anlaşma yapıldığını söyledi.

Kaynak, anlaşmanın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

“Karaçok Dağı eteklerinin küçük bir bölümü PKK’nın kontrolündeydi. Ancak bu bölge tamamen boşaltıldıktan sonra Irak ordusu ile Peşmerge arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, bölgedeki 10 askeri noktadan 5’i Irak ordusuna, diğer 5’i ise Peşmerge Güçleri’ne bırakıldı. Şu anda her iki güç de PKK’nin eski noktalarına yerleşmiş durumda.”

MAHMUR KAMPI'NIN ÇEVRESİNE DİKENLİ TEL ÇEKİLDİ

Aynı kaynak, Mahmur Kampı'nın Irak federal polisi tarafından çevrelendiğini ve kampın etrafına dikenli teller çekildiğini belirtti.

Kampın girişinde iki federal polis kontrol noktası bulunduğunu aktaran kaynak, güvenlik önlemleri kapsamında giriş çıkışların ve kamp içindeki hareketliliğin önemli ölçüde sınırlandırıldığını söyledi.

Kaynak ayrıca bölgede PKK'ya bağlı herhangi bir silahlı gücün kalmadığını ve örgütün eski askeri noktalarının ziyaret edilmesine izin verilmediğini ileri sürdü.

"KARAÇOK DAĞI ÇEVRESİNDE PKK'LI KALMADI"

PKK'ya yakın olduğu belirtilen ikinci kaynak da örgütün askeri noktalarını boşaltma sürecinin yaklaşık iki yıl önce başladığını aktardı.

Tüneller dahil bölgedeki mevzilerin boşaltıldığını söyleyen kaynak, “Karaçok Dağı çevresinde PKK'lı kalmadı. Kampı Irak güçleri koruyor. Kampın içinde yalnızca İç Güvenlik Güçleri bulunuyor. Silahlı unsur kalmadı” ifadelerini kullandı.

KARAÇOK DAĞI'NIN ÖRGÜT İÇİN ÖNEMİ

Karaçok Dağı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerinin planlanması ve Suriye-Irak hattındaki militan ile silah geçişlerinin sağlanmasında kullanılan stratejik noktalardan biri olarak biliniyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesi yakınlarında ve Irak sınırına yakın konumda bulunan Karaçok Dağı, Kandil bölgesinden gelen üst düzey örgüt mensupları ile Suriye'deki faaliyetlerden sorumlu isimlerin buluşma noktalarından biri olarak gösteriliyor. Örgütün Suriye'deki bazı operasyonlarına ilişkin kararların da burada yapılan toplantılarda alındığı belirtiliyor.

Toros DağlarıGüncelGündemTerörIrakPKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    helal olsun türkiyeme ve onu yönetenlere. 40 küsur yıllık terör tarih oldu. bu tarihi bir başarıdır. eğer ülkesini ve milletin birliğini düşünüyorsa, herkes böyle düşünür. 4 9 Yanıtla
    Hsyn Dalcı Hsyn Dalcı:
    Dünkü gelen şehidimizden haberin var mı 6 1
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Yakında af çıkar , şehitlerimizin katilleri aramızda dolaşmaya başlar. Villadan sonra toprak talebi başlar vs vs a bir de bakmışsın önder denilen meclisde konuşuyor , hayaldi gerçek oldu denir 2 0
  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    yerlerini bildiginiz halde buraları zamanında hava operasyonlarıyla neden yerle bir etmediniz !!! 7 1 Yanıtla
  • bekir yapici bekir yapici:
    PKK´LI HAINLERDE BUHAR OLDU DEGILMI ? 4 1 Yanıtla
  • Kıvanç Ertürk Kıvanç Ertürk:
    Madem öyle dün neden Hakkari'de askerimiz şehid oldu? 3 1 Yanıtla
    mustafa aydın sayın mustafa aydın sayın:
    bu olay kaçakçılık etki ajanligi yapma 1 2
  • zombiland82 zombiland82:
    ulan yalanınız batsın daha dün şehit haberi geldi utanmazlar a haberden farkınız kalmadı şehit haberi nerde 1 0 Yanıtla
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