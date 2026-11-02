PKK\'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı\'ndaki 10 nokta boşaltıldı

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütü PKK bir kampını daha boşalttı.

Rûdaw'a konuşan iki kaynağın aktardığına göre örgüt, Mahmur Kampı yakınlarındaki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan kamplarını boşalttı. Örgütün çekildiği bölgelerde kontrolün Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine geçtiği belirtildi.

10 NOKTA IRAK ORDUSU VE PEŞMERGEYE BIRAKILDI

Rûdaw'a konuşan askeri kaynak, PKK'nın Karaçok Dağı eteklerinden çekilmesinin ardından Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında bölgenin kontrolüne ilişkin anlaşma yapıldığını söyledi.

Kaynak, anlaşmanın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

“Karaçok Dağı eteklerinin küçük bir bölümü PKK’nın kontrolündeydi. Ancak bu bölge tamamen boşaltıldıktan sonra Irak ordusu ile Peşmerge arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, bölgedeki 10 askeri noktadan 5’i Irak ordusuna, diğer 5’i ise Peşmerge Güçleri’ne bırakıldı. Şu anda her iki güç de PKK’nin eski noktalarına yerleşmiş durumda.”

MAHMUR KAMPI'NIN ÇEVRESİNE DİKENLİ TEL ÇEKİLDİ

Aynı kaynak, Mahmur Kampı'nın Irak federal polisi tarafından çevrelendiğini ve kampın etrafına dikenli teller çekildiğini belirtti.

Kampın girişinde iki federal polis kontrol noktası bulunduğunu aktaran kaynak, güvenlik önlemleri kapsamında giriş çıkışların ve kamp içindeki hareketliliğin önemli ölçüde sınırlandırıldığını söyledi.

Kaynak ayrıca bölgede PKK'ya bağlı herhangi bir silahlı gücün kalmadığını ve örgütün eski askeri noktalarının ziyaret edilmesine izin verilmediğini ileri sürdü.

"KARAÇOK DAĞI ÇEVRESİNDE PKK'LI KALMADI"

PKK'ya yakın olduğu belirtilen ikinci kaynak da örgütün askeri noktalarını boşaltma sürecinin yaklaşık iki yıl önce başladığını aktardı.

Tüneller dahil bölgedeki mevzilerin boşaltıldığını söyleyen kaynak, “Karaçok Dağı çevresinde PKK'lı kalmadı. Kampı Irak güçleri koruyor. Kampın içinde yalnızca İç Güvenlik Güçleri bulunuyor. Silahlı unsur kalmadı” ifadelerini kullandı.

KARAÇOK DAĞI'NIN ÖRGÜT İÇİN ÖNEMİ

Karaçok Dağı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerinin planlanması ve Suriye-Irak hattındaki militan ile silah geçişlerinin sağlanmasında kullanılan stratejik noktalardan biri olarak biliniyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesi yakınlarında ve Irak sınırına yakın konumda bulunan Karaçok Dağı, Kandil bölgesinden gelen üst düzey örgüt mensupları ile Suriye'deki faaliyetlerden sorumlu isimlerin buluşma noktalarından biri olarak gösteriliyor. Örgütün Suriye'deki bazı operasyonlarına ilişkin kararların da burada yapılan toplantılarda alındığı belirtiliyor.