Son Dakika Toros Dağları Haberleri

15:38 Spil Dağı'ndaki orman yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü MANİSA (İHA) – Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

06:43 06 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

03:18 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

02:56 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

22:23 Video: Çin'in Tibet Bölgesi, Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgelerinden Biri Haziran'da yayımlanan bir rapora göre, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi, 2021 yılında yerel biyoçeşitlilik ve ekosistemlerini istikrarlı şekilde koruyarak çevre açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak kaldı.

20:53 Fransa'da Gouter geçidini kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro ödemesi önerisi Fransa'nın Saint-Gervais Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex, Alpler'in en yüksek dağı olan Mont-Blanc'ya giden Gouter geçidini tehlikeye rağmen kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro depozito ödemesini önerdi.

16:16 "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 29. yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği için merkezi tören yapıldı.

16:13 Çin'de Xinglong Dağı'nın Muhteşem Manzarası CHENGDE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Chengde kentinde insanlar, sisle kaplı Xinglong Dağı'nı ziyaret ediyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

14:19 Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14:12 Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahıs, müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

13:17 Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

12:48 Talas'ın tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor Talas Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik destekleri artarak devam ediyor.

12:16 Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

11:39 Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesi, yaz aylarında Süryani gurbetçilerin de gözdesi.

06:43 05 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı 05 Ağustos 2022 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

14:39 Seyit Torun: "Değişmesi Gereken Bu İktidar, Değişmesi Gereken Recep Tayyip Erdoğan" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adıyaman’da; “Son 4 yılda üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, beş TÜİK Başkanı değişti ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız değişmedi. Değişmesi gereken bu iktidar, değişmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Torun, 2022 KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin; “ÖSYM başkanını görevden aldılar af dilediler. Biz sizin FETÖ taktiğiyle hareket ettiğinizi zaten biliyoruz. Bunu ilk defa yapmıyorsunuz zaten. Siz şikayet makamı değil icra makamısınız” diye konuştu.

14:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, gelmiş oldukları Adıyaman'da ilin sorun ve sıkıntılarını dile getirerek basın açıklaması yaptı.

13:59 İzlanda'da korkutan yanardağ patlaması! Bir gecede 400 deprem meydana geldi İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı yakınında dün yaşanan volkanik patlamanın etkileri devam ediyor. Bölgede gece boyunca yaklaşık 400 deprem meydana geldi.

13:58 Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

10:11 Kaplumbağa kurtarıcısı MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan Mehmet Erbil (69), çalıştığı dönemdeki gibi her gün 20 kilometrelik yol yürüyerek hem diktiği ağaçlara bakıyor hem de raylara bırakılan kaplumbağaları kurtarıyor.

06:43 04 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı 04 Ağustos 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

01:15 Kayseri valisi yamaç paraşütü ile uçtu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirerek, kenti gökyüzünden izledi.

21:48 Vali Yılmaz: "Düldül Dağı'na yapılan teleferik 1 ay sonra yolcu taşımaya başlayacak" Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Düldül Dağı'nda yapımı devam teleferik çalışmalarını inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, teleferiğin yaklaşık 1 ay sonra yolcu taşımaya başlayacağını söyledi.

21:31 "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" başkent Saraybosna'da törenlerle başladı Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakınındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulmasının ve dağın savunulmasının 29'uncu yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği bir dizi törenle başladı.

20:29 'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor - 'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Nemrut'un Develeri' olarak adlandırılan kaya blokları görüntüsü ve gizemli tarihiyle turizme kazandırılmayı bekliyor.

17:27 CHP Posof İlçe Başkanı Ocak: "Gürcü Larisi 6 Lari. 25-30 Yıllık Bir Devlet Olan Gürcistan'da Küresel Kriz Yok Mu?" Ardahan’da CHP Posof İlçe Başkanı Erkan Ocak, “Bir Gürcü Larisi bizim 6 TL. İki ya da üç yıl önce, pandemiden önce; Posoflu hemşerilerimiz akaryakıt almak için Gürcistan'a giderdi, sebze meyve almak için Gürcistan’a giderdi. Çünkü fiyatları çok cazipti ve bizim yarı fiyatımıza denk gelirdi. Şimdi 6 liraya çıktığı için 1 Lari, artık hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sadece Gürcüler gelip buradan mal alıp götürmesi lazım başka da bir çözüm gözükmüyor, yani paramızın bir değeri yok. Elbette küresel bir sıkıntı var, gıdada bir sıkıntı var. 25-30 yıllık bir devlet olan Gürcistan’da bu küresel kriz yok mu?” dedi.

16:48 Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Irak yönetimi ve uluslararası toplumun, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini ifade etti.

15:12 Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı Gelen Bursa haberlerine göre İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Ağrı Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi.

14:56 Siirt'te 1700 rakımlı yaylada artık silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor Siirt'te bir zamanlar terör olayları nedeniyle silah seslerinin eksik olmadığı Çemikari Yaylası'na huzurun gelmesiyle artık vatandaşlar rahatça hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

11:57 Ezidiler, DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılında uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakıldıklarını düşünüyor Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle evlerine dönemeyen ve 8 yıldır zorlu kamp koşullarında yaşayan Ezidiler, uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakıldıklarını belirtiyor.

11:32 8 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısından kaçan Ezidiler, PKK nedeniyle yurtlarına dönemiyor Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısından kaçan ve aradan geçen 8 yıla rağmen terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle yurtlarına dönemeyen binlerce Ezidi, zorlu kamp yaşamlarına devam ediyor.

11:16 Meslek liseliler 3 ayda hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı İstanbul Beşiktaş'ta meslek lisesi öğrencileri, büyük çoğunluğu atık malzemelerden, 3 aylık çalışmayla tek kişilik elektrikli otomobil yaptı.

10:03 Arıcılar Birliği Başkanı Tandoğan: Van'da bal verimi yüzde 200 arttı TÜRKİYE'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Van'da bahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle geçen yıla oranla bal rekoltesinde yüzde 200 artış sağlandı.

09:43 'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Nemrut'un Develeri' olarak adlandırılan kaya blokları görüntüsü ve gizemli tarihiyle turizme kazandırılmayı bekliyor.

09:42 Altıparmak zirvesine tırmanan dağcıdan 'çöp' tepkisi RİZE'nin deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikteki zorlu tırmanış rotasına sahip Altıparmak Dağı'na çıkan dağcı Ömer Aydınoğlu (51), zirvede çöplerle karşılaştı.

09:33 'Uçurumdaki mescit' ziyaretçilerini hayran bırakıyor Bayburt ile Çaykara arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

06:43 03 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

16:37 Binlerce kişi gökyüzünün muhteşem dansını izledi Binlerce kişi gökyüzünün muhteşem dansını izledi Balıkesir'de 1.Gökyüzü gözlem şenliği sona erdi Türkiye'nin en karanlık bölgelerinden biri olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gözören kırsal mahallesi Sarıcaova yaylasında 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleşti.

11:51 Doğa harikası Girlevik Şelalesi'ni besleyen gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu Doğa harikası Girlevik Şelalesi'ni besleyen gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

06:43 02 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı 02 Ağustos 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

01:54 Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor - Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

01:15 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28'ncisi gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.

01:15 Hırka Dağı'na keklik salındı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri; Gülşehir ve Hacıbektaş ilçe sınırları içerisinde bulunan Hırka Dağı mevkiine 500 adet keklik bıraktı.

23:02 Çin'in Kuzeybatısındaki Liuba İlçesinde Turizm Gelişiyor Xİ'AN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Liuba ilçesinde bulunan Zibai Dağı Milli Orman Parkı'nı gezen turistler, 30 Temmuz 2022.

16:37 GÜNNERCİK'TE YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Toroslar Yayla Şenliği'nin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü, ikinci gününde Kubat konser verdi.

15:37 Jandarma Honaz Dağında yangına karşı önlemleri artırdı Denizli'de jandarma ekipleri orman yangının önüne geçmek için Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesini havadan ve karadan kontrol etti.

14:37 Konyaaltı Kreşlerine Yeni Öğretmenler Aranıyor Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan dört çocuk kreş ve gündüz bakımevinde çalışmak üzere alanında uzman okul öncesi ve İngilizce öğretmeni alımları yapacağını duyurdu. Başvurular, 5 Ağustos’a kadar sürecek.

14:30 Yamaç paraşütü pilotu rüzgar yön değiştirince piknik yapanların üzerine indi (2) Artvin'in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi.

12:28 BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE HAVALANIP, 6,5 SAATTE KONYAALTI SAHİLİNE İNDİ MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Babadağ'dan yamaç paraşütü ile havalanan Akif Emre Gürer (32), 143 kilometre yol katedip, Antalya'nın Konyaaltı sahiline iniş yaptı.

11:53 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28'ncisi gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.

11:38 Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü Artvin'in Şavşat ilçesinde gösteri uçuşu yapan paraşütçü rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle piknik yapanların üzerine çakıldı. Korkutan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

11:25 Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde ziraat yüksek mühendisi İshak Savaş tarafından ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi.

11:13 Hatay'da Habib-İ Neccar Dağı'nda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiyesi, Habib-i Neccar Dağı’nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

10:52 Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğünce 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

10:46 Hırka Dağı'na keklik salındı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri; Gülşehir ve Hacıbektaş ilçe sınırları içerisinde bulunan Hırka Dağı mevkiine 500 adet keklik bıraktı.

10:38 Köylüler yıllardır Ağrı'dan göç etmeyen leyleklere özenle bakıyor Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir aydınlatma direğinde yaptıkları yuvada yaşayan leyleklere köylüler yıllardır özenle bakıyor.

09:58 Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

01:15 Hatay'da orman yangını Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.

18:03 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, şu anda dünyanın en ileri mühendislik teknolojilerini kullanarak, en büyük projelerini, kendi Türk mühendisleriyle birlikte yapan bir ülke haline geldi.

17:23 Hatay'da orman yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti.

16:51 Artvin'de helikopterin düştüğünü zanneden çiftin üzüntüsü kameraya yansıdı Artvin'in Hopa ilçesinde, yüksek gerilim hatlarına bakım ve onarım yapan helikopterin düştüğünü zanneden çiftin üzüntülerini dile getirdiği anlar kameraya yansıdı.

16:33 Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri ile Buluşma Programı'nda konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'a ilişkin, "Üçünün kaynağı da mahreci de desteği de bu topraklar değildir.

16:28 Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

16:18 Hatay'da orman yangını Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.

15:44 Hatay'da orman yangını (1) HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı.

15:31 Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

11:07 Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 8 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.

08:57 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

06:43 31 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı 31 Temmuz 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

20:00 Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu'nda kazananlar belli oldu Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu ödül töreniyle tamamlandı.

19:20 Teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda 42 yıl sonra festival coşkusu Teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda 42 yıl sonra festival coşkusu Sefine bölgesinde arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ardından Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti.

18:30 Soylu: Dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun. Bu büyük medeniyetle gurur duyun. Buradan şuradaki oturuşunuzla han dilinizle öyle şeyler anlatıyor ve söylüyorsunuz ki: geleceğe büyük bir miras bırakıyorsunuz. Kural oyununu ve tezgahları siz bozdunuz.

17:33 Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın mescide doğru yürümesi Bakan Soylunun vatandaşlarla tokalaşması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın sefine bölgesinde güvercin uçurması Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın...

16:41 Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz bunların hiçbirisinin birbirimizi ayırt edecek bir gücü söz konusu değildir" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.

16:12 Vestel personelinden Lenin Peak Ekspedisyon denemesi Manisa'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu ve İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, Türkiye'den 12 kişinin katıldığı Kırgızistan'da bulunan 7 bin 134 metre yüksekliğindeki Lenin Peak...

15:26 Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta halk, Cudi Dağı'na akın etti Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda, Şırnak Valiliği himayesinde Cudi Festivali düzenleniyor.

12:36 TEM'in Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin İstanbul istikametinde yol üstyapı bakım ve onarım çalışmaları başladı.

12:22 TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş İlçesinde start aldı.

12:20 Konya'daki Beyşehir Gölü sahili görenleri hayran bırakıyor Konya Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun Plajı'na gelenler hayran kalıyor. Akdeniz sahillerini aratmayan bölgede vatandaşlar yüzüp güneşleniyor. Kocaeli'den gelen Kübra Deniz, "Sosyal medyada gördüm ve Gebze'den geldim. Antalya'dan daha iyi diyebilirim plaj olarak. Burası Konya'nın denizi" şeklinde konuştu.

10:53 Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş ilçesinde start aldı.

10:40 Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi - Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi Gürcistan'ın Gudauri Dağı'nda polislere ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

09:26 Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlatılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlanıyor.

06:43 30 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

23:11 Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi Gürcistan'ın Gudauri Dağı'nda polislere ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın kendisi ve Ali Babacan için söylediği "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler" sözlerine sert tepki gösterdi. Davutoğlu, hiçbir makama emeksiz ulaşmadığını belirterek, "Sayın Erdoğan gelin, yüzleşelim! Siz promter kullanın, ben yüreğimle konuşacağım" ifadelerini kullandı.

20:51 Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü - Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.