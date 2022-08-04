Son Dakika Toros Dağları Haberleri

- 15:38 Spil Dağı'ndaki orman yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü
MANİSA (İHA) – Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
- 06:43 06 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
06 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 03:24 Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı
BOLU Dağı Tüneli'nde, 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.
- 03:18 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı
Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.
- 02:56 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- Dün Dün 22:23 Video: Çin'in Tibet Bölgesi, Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgelerinden Biri
Haziran'da yayımlanan bir rapora göre, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi, 2021 yılında yerel biyoçeşitlilik ve ekosistemlerini istikrarlı şekilde koruyarak çevre açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak kaldı.
- Dün Dün 20:53 Fransa'da Gouter geçidini kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro ödemesi önerisi
Fransa'nın Saint-Gervais Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex, Alpler'in en yüksek dağı olan Mont-Blanc'ya giden Gouter geçidini tehlikeye rağmen kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro depozito ödemesini önerdi.
- Dün Dün 16:16 "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 29. yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği için merkezi tören yapıldı.
- Dün Dün 16:13 Çin'de Xinglong Dağı'nın Muhteşem Manzarası
CHENGDE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Chengde kentinde insanlar, sisle kaplı Xinglong Dağı'nı ziyaret ediyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)
- Dün Dün 14:19 Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Dün Dün 14:12 Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahıs, müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.
- Dün Dün 13:17 Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.
- Dün Dün 12:48 Talas'ın tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor
Talas Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik destekleri artarak devam ediyor.
- Dün Dün 12:16 Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti
Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Dün Dün 11:39 Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesi, yaz aylarında Süryani gurbetçilerin de gözdesi.
- Dün Dün 06:43 05 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
05 Ağustos 2022 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 04.08.2022 04 Ağu 14:39 Seyit Torun: "Değişmesi Gereken Bu İktidar, Değişmesi Gereken Recep Tayyip Erdoğan"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adıyaman’da; “Son 4 yılda üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, beş TÜİK Başkanı değişti ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız değişmedi. Değişmesi gereken bu iktidar, değişmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Torun, 2022 KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin; “ÖSYM başkanını görevden aldılar af dilediler. Biz sizin FETÖ taktiğiyle hareket ettiğinizi zaten biliyoruz. Bunu ilk defa yapmıyorsunuz zaten. Siz şikayet makamı değil icra makamısınız” diye konuştu.
- 04.08.2022 04 Ağu 14:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, gelmiş oldukları Adıyaman'da ilin sorun ve sıkıntılarını dile getirerek basın açıklaması yaptı.
- 04.08.2022 04 Ağu 13:59 İzlanda'da korkutan yanardağ patlaması! Bir gecede 400 deprem meydana geldi
İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı yakınında dün yaşanan volkanik patlamanın etkileri devam ediyor. Bölgede gece boyunca yaklaşık 400 deprem meydana geldi.
- 04.08.2022 04 Ağu 13:58 Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.
- 04.08.2022 04 Ağu 13:26 REYKJAVIK - İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı
İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi.
- 04.08.2022 04 Ağu 10:11 Kaplumbağa kurtarıcısı
MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan Mehmet Erbil (69), çalıştığı dönemdeki gibi her gün 20 kilometrelik yol yürüyerek hem diktiği ağaçlara bakıyor hem de raylara bırakılan kaplumbağaları kurtarıyor.
- 04.08.2022 04 Ağu 06:43 04 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
04 Ağustos 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 04.08.2022 04 Ağu 01:15 Kayseri valisi yamaç paraşütü ile uçtu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirerek, kenti gökyüzünden izledi.
- 03.08.2022 03 Ağu 21:48 Vali Yılmaz: "Düldül Dağı'na yapılan teleferik 1 ay sonra yolcu taşımaya başlayacak"
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Düldül Dağı'nda yapımı devam teleferik çalışmalarını inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, teleferiğin yaklaşık 1 ay sonra yolcu taşımaya başlayacağını söyledi.
- 03.08.2022 03 Ağu 21:31 "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" başkent Saraybosna'da törenlerle başladı
Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakınındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulmasının ve dağın savunulmasının 29'uncu yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği bir dizi törenle başladı.
- 03.08.2022 03 Ağu 21:10 Kayseri Valisi Çiçek, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ali Dağı'nda yamaç paraşütüyle tandem atlayış gerçekleştirdi.
- 03.08.2022 03 Ağu 20:35 İzlanda'da volkanik hareketlilik: Magma yeryüzüne çıktı
- İzlanda'da volkanik hareketlilik: Magma yeryüzüne çıktı İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda volkanik hareketlilik başladı.
- 03.08.2022 03 Ağu 20:29 'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor
- 'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Nemrut'un Develeri' olarak adlandırılan kaya blokları görüntüsü ve gizemli tarihiyle turizme kazandırılmayı bekliyor.
- 03.08.2022 03 Ağu 19:15 Osmaniye Valisi Yılmaz, Düldül Dağı Teleferik Projesi ile ilgili incelemede bulundu
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde yapımı süren Düldül Dağı Teleferik Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
- 03.08.2022 03 Ağu 18:43 İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı
İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi.
- 03.08.2022 03 Ağu 17:47 IKBY Meclisinde DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde, terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.
- 03.08.2022 03 Ağu 17:27 CHP Posof İlçe Başkanı Ocak: "Gürcü Larisi 6 Lari. 25-30 Yıllık Bir Devlet Olan Gürcistan'da Küresel Kriz Yok Mu?"
Ardahan’da CHP Posof İlçe Başkanı Erkan Ocak, “Bir Gürcü Larisi bizim 6 TL. İki ya da üç yıl önce, pandemiden önce; Posoflu hemşerilerimiz akaryakıt almak için Gürcistan'a giderdi, sebze meyve almak için Gürcistan’a giderdi. Çünkü fiyatları çok cazipti ve bizim yarı fiyatımıza denk gelirdi. Şimdi 6 liraya çıktığı için 1 Lari, artık hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sadece Gürcüler gelip buradan mal alıp götürmesi lazım başka da bir çözüm gözükmüyor, yani paramızın bir değeri yok. Elbette küresel bir sıkıntı var, gıdada bir sıkıntı var. 25-30 yıllık bir devlet olan Gürcistan’da bu küresel kriz yok mu?” dedi.
- 03.08.2022 03 Ağu 16:48 Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi
Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Irak yönetimi ve uluslararası toplumun, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini ifade etti.
- 03.08.2022 03 Ağu 15:39 Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Herekol Dağı eteklerindeki Çemikare Yaylası'nı ziyaret etti
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesindeki Çemikare Yaylası ve Karamık mezrasında incelemelerde bulundu.
- 03.08.2022 03 Ağu 15:12 Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı
Gelen Bursa haberlerine göre İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Ağrı Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi.
- 03.08.2022 03 Ağu 14:56 Siirt'te 1700 rakımlı yaylada artık silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor
Siirt'te bir zamanlar terör olayları nedeniyle silah seslerinin eksik olmadığı Çemikari Yaylası'na huzurun gelmesiyle artık vatandaşlar rahatça hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:57 Ezidiler, DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılında uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakıldıklarını düşünüyor
Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle evlerine dönemeyen ve 8 yıldır zorlu kamp koşullarında yaşayan Ezidiler, uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakıldıklarını belirtiyor.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:32 8 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısından kaçan Ezidiler, PKK nedeniyle yurtlarına dönemiyor
Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısından kaçan ve aradan geçen 8 yıla rağmen terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle yurtlarına dönemeyen binlerce Ezidi, zorlu kamp yaşamlarına devam ediyor.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:17 Dicle Elektrik, 2. Cudi Festivali'nde stant açtı
Dicle Elektrik, Şırnak Valiliği tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Cudi Festivali'ne katıldı.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:16 Meslek liseliler 3 ayda hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı
İstanbul Beşiktaş'ta meslek lisesi öğrencileri, büyük çoğunluğu atık malzemelerden, 3 aylık çalışmayla tek kişilik elektrikli otomobil yaptı.
- 03.08.2022 03 Ağu 10:03 Arıcılar Birliği Başkanı Tandoğan: Van'da bal verimi yüzde 200 arttı
TÜRKİYE'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Van'da bahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle geçen yıla oranla bal rekoltesinde yüzde 200 artış sağlandı.
- 03.08.2022 03 Ağu 09:43 'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Nemrut'un Develeri' olarak adlandırılan kaya blokları görüntüsü ve gizemli tarihiyle turizme kazandırılmayı bekliyor.
- 03.08.2022 03 Ağu 09:42 Altıparmak zirvesine tırmanan dağcıdan 'çöp' tepkisi
RİZE'nin deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikteki zorlu tırmanış rotasına sahip Altıparmak Dağı'na çıkan dağcı Ömer Aydınoğlu (51), zirvede çöplerle karşılaştı.
- 03.08.2022 03 Ağu 09:33 'Uçurumdaki mescit' ziyaretçilerini hayran bırakıyor
Bayburt ile Çaykara arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
- 03.08.2022 03 Ağu 06:43 03 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
03 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 02.08.2022 02 Ağu 16:37 Binlerce kişi gökyüzünün muhteşem dansını izledi
Binlerce kişi gökyüzünün muhteşem dansını izledi Balıkesir'de 1.Gökyüzü gözlem şenliği sona erdi Türkiye'nin en karanlık bölgelerinden biri olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gözören kırsal mahallesi Sarıcaova yaylasında 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleşti.
- 02.08.2022 02 Ağu 11:51 Doğa harikası Girlevik Şelalesi'ni besleyen gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu
Doğa harikası Girlevik Şelalesi'ni besleyen gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.
- 02.08.2022 02 Ağu 06:43 02 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
02 Ağustos 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 02.08.2022 02 Ağu 01:54 Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor
- Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.
- 02.08.2022 02 Ağu 01:15 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı
Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28'ncisi gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.
- 02.08.2022 02 Ağu 01:15 Hırka Dağı'na keklik salındı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri; Gülşehir ve Hacıbektaş ilçe sınırları içerisinde bulunan Hırka Dağı mevkiine 500 adet keklik bıraktı.
- 01.08.2022 01 Ağu 23:02 Çin'in Kuzeybatısındaki Liuba İlçesinde Turizm Gelişiyor
Xİ'AN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Liuba ilçesinde bulunan Zibai Dağı Milli Orman Parkı'nı gezen turistler, 30 Temmuz 2022.
- 01.08.2022 01 Ağu 16:37 GÜNNERCİK'TE YAYLA ŞENLİĞİ YAPILDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Toroslar Yayla Şenliği'nin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü, ikinci gününde Kubat konser verdi.
- 01.08.2022 01 Ağu 15:37 Jandarma Honaz Dağında yangına karşı önlemleri artırdı
Denizli'de jandarma ekipleri orman yangının önüne geçmek için Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesini havadan ve karadan kontrol etti.
- 01.08.2022 01 Ağu 14:37 Konyaaltı Kreşlerine Yeni Öğretmenler Aranıyor
Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan dört çocuk kreş ve gündüz bakımevinde çalışmak üzere alanında uzman okul öncesi ve İngilizce öğretmeni alımları yapacağını duyurdu. Başvurular, 5 Ağustos’a kadar sürecek.
- 01.08.2022 01 Ağu 14:30 Yamaç paraşütü pilotu rüzgar yön değiştirince piknik yapanların üzerine indi (2)
Artvin'in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi.
- 01.08.2022 01 Ağu 12:28 BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE HAVALANIP, 6,5 SAATTE KONYAALTI SAHİLİNE İNDİ
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Babadağ'dan yamaç paraşütü ile havalanan Akif Emre Gürer (32), 143 kilometre yol katedip, Antalya'nın Konyaaltı sahiline iniş yaptı.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:53 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı
Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28'ncisi gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:38 Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü
Artvin'in Şavşat ilçesinde gösteri uçuşu yapan paraşütçü rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle piknik yapanların üzerine çakıldı. Korkutan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:25 Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi
Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde ziraat yüksek mühendisi İshak Savaş tarafından ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:13 Hatay'da Habib-İ Neccar Dağı'nda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiyesi, Habib-i Neccar Dağı’nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Yangın yayılmadan kontrol altına alındı.
- 01.08.2022 01 Ağu 10:52 Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğünce 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
- 01.08.2022 01 Ağu 10:46 Hırka Dağı'na keklik salındı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri; Gülşehir ve Hacıbektaş ilçe sınırları içerisinde bulunan Hırka Dağı mevkiine 500 adet keklik bıraktı.
- 01.08.2022 01 Ağu 10:38 Köylüler yıllardır Ağrı'dan göç etmeyen leyleklere özenle bakıyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir aydınlatma direğinde yaptıkları yuvada yaşayan leyleklere köylüler yıllardır özenle bakıyor.
- 01.08.2022 01 Ağu 09:58 Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor
Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.
- 01.08.2022 01 Ağu 01:15 Hatay'da orman yangını
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.
- 31.07.2022 31 Tem 23:13 Uganda'da sel felaketi: En az 10 ölü
Uganda'nın doğusunda yaşanan selde en az 10 kişi hayatını kaybetti.
- 31.07.2022 31 Tem 18:03 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, şu anda dünyanın en ileri mühendislik teknolojilerini kullanarak, en büyük projelerini, kendi Türk mühendisleriyle birlikte yapan bir ülke haline geldi.
- 31.07.2022 31 Tem 17:23 Hatay'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti.
- 31.07.2022 31 Tem 16:51 Artvin'de helikopterin düştüğünü zanneden çiftin üzüntüsü kameraya yansıdı
Artvin'in Hopa ilçesinde, yüksek gerilim hatlarına bakım ve onarım yapan helikopterin düştüğünü zanneden çiftin üzüntülerini dile getirdiği anlar kameraya yansıdı.
- 31.07.2022 31 Tem 16:33 Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri ile Buluşma Programı'nda konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'a ilişkin, "Üçünün kaynağı da mahreci de desteği de bu topraklar değildir.
- 31.07.2022 31 Tem 16:28 Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- 31.07.2022 31 Tem 16:18 Hatay'da orman yangını
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.
- 31.07.2022 31 Tem 15:44 Hatay'da orman yangını (1)
HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı.
- 31.07.2022 31 Tem 15:31 Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- 31.07.2022 31 Tem 15:10 Bakan Soylu: "DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ, FETÖ ve PKK'nın kaynağı da, mahreci de bu topraklar değildir.
- 31.07.2022 31 Tem 11:07 Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 8 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.
- 31.07.2022 31 Tem 08:57 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 31.07.2022 31 Tem 06:43 31 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
31 Temmuz 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 30.07.2022 30 Tem 20:00 Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu'nda kazananlar belli oldu
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu ödül töreniyle tamamlandı.
- 30.07.2022 30 Tem 19:20 Teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda 42 yıl sonra festival coşkusu
Teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda 42 yıl sonra festival coşkusu Sefine bölgesinde arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ardından Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti.
- 30.07.2022 30 Tem 19:11 Ağrı'da "Mahalli At Yarışları Şenliği" düzenlendi
Ağrı'da "Mahalli At Yarışları ve Şenliği" gerçekleştirildi.
- 30.07.2022 30 Tem 18:30 Soylu: Dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun. Bu büyük medeniyetle gurur duyun. Buradan şuradaki oturuşunuzla han dilinizle öyle şeyler anlatıyor ve söylüyorsunuz ki: geleceğe büyük bir miras bırakıyorsunuz. Kural oyununu ve tezgahları siz bozdunuz.
- 30.07.2022 30 Tem 17:33 Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı
Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın mescide doğru yürümesi Bakan Soylunun vatandaşlarla tokalaşması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın sefine bölgesinde güvercin uçurması Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın...
- 30.07.2022 30 Tem 16:41 Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz bunların hiçbirisinin birbirimizi ayırt edecek bir gücü söz konusu değildir" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.
- 30.07.2022 30 Tem 16:12 Vestel personelinden Lenin Peak Ekspedisyon denemesi
Manisa'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu ve İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, Türkiye'den 12 kişinin katıldığı Kırgızistan'da bulunan 7 bin 134 metre yüksekliğindeki Lenin Peak...
- 30.07.2022 30 Tem 15:26 Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı
Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta halk, Cudi Dağı'na akın etti Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda, Şırnak Valiliği himayesinde Cudi Festivali düzenleniyor.
- 30.07.2022 30 Tem 12:36 TEM'in Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin İstanbul istikametinde yol üstyapı bakım ve onarım çalışmaları başladı.
- 30.07.2022 30 Tem 12:22 TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI
VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş İlçesinde start aldı.
- 30.07.2022 30 Tem 12:20 Konya'daki Beyşehir Gölü sahili görenleri hayran bırakıyor
Konya Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun Plajı'na gelenler hayran kalıyor. Akdeniz sahillerini aratmayan bölgede vatandaşlar yüzüp güneşleniyor. Kocaeli'den gelen Kübra Deniz, "Sosyal medyada gördüm ve Gebze'den geldim. Antalya'dan daha iyi diyebilirim plaj olarak. Burası Konya'nın denizi" şeklinde konuştu.
- 30.07.2022 30 Tem 10:53 Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş ilçesinde start aldı.
- 30.07.2022 30 Tem 10:40 Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi
- Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi Gürcistan'ın Gudauri Dağı'nda polislere ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.
- 30.07.2022 30 Tem 09:26 Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlatılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlanıyor.
- 30.07.2022 30 Tem 06:43 30 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 29.07.2022 29 Tem 23:11 Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi
Gürcistan'ın Gudauri Dağı'nda polislere ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.
- 29.07.2022 29 Tem 22:49 Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı
Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun iniş sırasında çarptığı kişi yaralandı.
- 29.07.2022 29 Tem 21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın kendisi ve Ali Babacan için söylediği "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler" sözlerine sert tepki gösterdi. Davutoğlu, hiçbir makama emeksiz ulaşmadığını belirterek, "Sayın Erdoğan gelin, yüzleşelim! Siz promter kullanın, ben yüreğimle konuşacağım" ifadelerini kullandı.
- 29.07.2022 29 Tem 20:51 Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü
- Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
- 29.07.2022 29 Tem 20:28 Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü
Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.