Samsun 19 Mayıs\'ta Nebiyan Dağı\'nda kar ve sonbahar renkleri bir arada görüntülendi

Samsun 19 Mayıs'ta Nebiyan Dağı'nda kar ve sonbahar renkleri bir arada görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanan dağın alçak kesimlerinde sonbaharın farklı renkleri görülüyor.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, kar yağışının ardından dronla görüntülendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011'de doğa turizmi alanı ilan edilen, şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Yamaçlardan zirveye doğru çıkıldığında kar kalınlığının arttığı bölgede, aralıklarla sis de etkisini gösteriyor.
Kayın, gürgen, meşe ve kestane gibi geniş yapraklı ağaçların yanı sıra çeşitli iğne yapraklı ağaçların bulunduğu dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, alçak kesimlerde sonbaharın farklı renkleri görülüyor.
Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Nebiyan Dağı'nda renk çeşitliliği dronla kaydedildi.
Kaynak: AA
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