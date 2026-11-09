Ağrı Dağı'nın eteklerine kadar inen karla Iğdır'da yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın eteklerine kadar inen karla Iğdır'da yüksek kesimler beyaza büründü

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Ağrı Dağı\'nın eteklerine kadar inen karla Iğdır\'da yüksek kesimler beyaza büründü
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Ağrı Dağı\'nın eteklerine kadar inen karla Iğdır\'da yüksek kesimler beyaza büründü
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Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı başta olmak üzere Iğdır çevresindeki Pamuk, Alagöz ve Tekelti dağlarının yüksek kesimleri karla beyaza büründü. Merkezde yağmur etkili olurken ağaçların yapraklarını dökmediği kentte yeşil doğa ile karlı dağlar görülüyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı başta olmak üzere Iğdır çevresindeki Pamuk Dağı, Alagöz, Tekelti ve diğer yüksek kesimler, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Türkiye genelinde kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde Iğdır şehir merkezinde kar yerine yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Ağrı Dağı'na yağan karla birlikte beyaz örtü dağın eteklerine kadar inerken, çevredeki Alagöz, Pamuk ve Tekelti dağları da tamamen beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kış manzarası yaşanırken, Iğdır şehir merkezinde ise sonbaharın izleri devam ediyor. Ağaçların henüz yapraklarını dökmediği ve yeşilliğini koruduğu kent merkezinde, beyaza bürünen dağlarla yeşil doğanın oluşturduğu manzara eşsiz görüntüler meydana getirdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nın eteklerine kadar inen karla Iğdır'da yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika
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