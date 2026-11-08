Muş\'ta kar kalınlığı yarım metreyi buldu, Bitlis\'te sis sürücüleri zorladı

Muş'ta kar kalınlığı yarım metreyi buldu, Bitlis'te sis sürücüleri zorladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta kar kalınlığı 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisinde yarım metreyi buldu, karla mücadele yürütüldü. Bitlis'te akşam yerini kara bırakan yağışla yüksek kesimler beyazladı, sis nedeniyle Bitlis-Tatvan yolunda sürücüler güçlükle ilerledi.
MUŞ/ Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.
Muş'ta etkili olan kar, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu.
İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması yürüttü.
Bitlis
Bitlis'te de üç günden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Ahlat ilçesinde beyaza bürünen çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlardan Uğur Kırmacı, günlerdir hava sıcaklığının düştüğünü, akşam saatlerinde de kar yağışının başladığını söyledi.
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