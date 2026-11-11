Sivas'ta Çeltek Dağı'nı kaplayan kar, sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturdu - Son Dakika
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Sivas'ta Çeltek Dağı'nı kaplayan kar, sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturdu

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Sivas\'ta Çeltek Dağı\'nı kaplayan kar, sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturdu
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Sivas'ın merkezine bağlı Çeltek köyü yakınındaki Çeltek Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki alanda sonbahar renkleriyle karın oluşturduğu manzara havadan görüntülenirken, bölge doğa yürüyüşü tutkunlarının ilgisini çekti.

SİVAS'ta doğa yürüyüşü tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan Çeltek Dağı'na kar yağdı. Yaklaşık 2 bin metre rakıma sahip bölgede, sonbahar renkleri, kar örtüsü birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarındaki bölgede, sonbaharda ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. Özellikle meşe ağaçlarının yoğun olduğu bu alanda etkili olan kar yağışı, doğada bir renk cümbüşü oluşturdu. Kar ile sonbahar renklerinin buluştuğu bu eşsiz manzara havadan da görüntülendi. Doğa yürüyüşü severlerin sıkça tercih ettiği bölge, ilgi çekti.

Kaynak: DHA
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