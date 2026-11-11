Akaryakıtta çifte indirim müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Haber Videosu

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 54 kuruş indirim beklenirken, motorin için de cumartesi günü indirim ihtimali gündeme geldi. Sektör kaynakları, motorindeki indirimin tutarının henüz netleşmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından küresel petrol piyasalarında fiyatlar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altını gördükten sonra yeniden 91 dolar seviyelerine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzin ve motorinin uluslararası piyasalardaki ton fiyatlarına da yansıdı.

BENZİNE 3 LİRA 54 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından araç sahiplerini sevindirecek indirim beklentisi ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 54 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

MOTORİN İÇİN DE CUMARTESİ GÜNÜ İŞARET EDİLDİ

Benzindeki indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. ANKA'ya konuşan sektör kaynakları, küresel piyasalardaki düşüşün devam etmesi halinde motorine de indirim gelebileceğini belirtti.

Kaynaklar, "Küresel piyasalarda düşüş devam ederse cumartesi günü bir indirim söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

MOTORİNDE İNDİRİM TUTARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Motorine yapılabilecek indirimin miktarına ilişkin ise henüz net bir rakam bulunmuyor. Sektör kaynakları, "Şu aşamada net bir şey söylemek mümkün değil. Piyasaların izleyeceği seyir indirim tutarını belirleyecek" açıklamasında bulundu.

Böylece benzin için 3 lira 54 kuruşluk indirim beklentisi öne çıkarken, motorindeki olası fiyat değişikliğinin küresel petrol piyasalarının seyrine göre şekilleneceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Okurların en beğendiği yorum

“motorin en az 10 tl inmeli”

Tüm yorumlar (4)
CumartesiEkonomiFinansEnerjiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    motorin en az 10 tl inmeli 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Karagoz Mehmet Karagoz:
    Lpg nin namına koyuldu 1 0
  • Erdal Pınar Erdal Pınar:
    Fiyat artışı gerektiğinde önce mazot zamlaniyor,ama indirim geldiğinde önce benzine indirim geliyor.Nedir bu mazottan alıp veremediğiniz.Enflasyonu körükleyen de mazot zammı olduğu halde... 0 0 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    temmuz ayında varil fiyatı 90 dolarken mazot 78 liraydı şu anda da 91 dolar seviyesi mazot 96 lira neden geriye çekmiyorsunuz görelim adaletinizi 20 TL aşağı çekin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Müge Anlı’da aylardır aranan baba ortaya çıktı Görenler aynı şeyi söyledi Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
10:15
Arda Güler’in hakeme söyledikleri olay oldu İspanya onu konuşuyor
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
10:04
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Değeri tam 110 milyon euro
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:53:10. #7.12#
SON DAKİKA: Akaryakıtta çifte indirim müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android