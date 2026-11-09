Artvin Kemalpaşa'da karla kapanan yol açıldı, mahsur çoban ve 300 koyun kurtarıldı - Son Dakika
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Artvin Kemalpaşa'da karla kapanan yol açıldı, mahsur çoban ve 300 koyun kurtarıldı

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Artvin Kemalpaşa\'da karla kapanan yol açıldı, mahsur çoban ve 300 koyun kurtarıldı
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Artvin Kemalpaşa\'da karla kapanan yol açıldı, mahsur çoban ve 300 koyun kurtarıldı
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Artvin Kemalpaşa'daki Sultanselim Dağı'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve 300 koyunu, iş makinesiyle açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarılan çoban ve hayvanların durumu iyi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sultanselim Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve 300 koyunluk sürüsü iş makinesiyle açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü.

Kemalpaşa ilçesindeki Sultanselim Dağı'nda çoban Hakan Üçüncü'ye ulaşılamadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye Artvin İl Özel İdaresi, Artvin AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen çalışmalarda, kar nedeniyle kapanan yol iş makinesiyle açılarak çobana ve sürüsüne ulaşıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kaldıkları bölgeden çıkarılan Hakan Üçüncü ve 300 koyunu, açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü. Çobanın ve hayvanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıKemalpaşa3. SayfaGüncelArtvinYaşamSon Dakika

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