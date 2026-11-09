Giresun'da mahsur kalanları İl Özel İdaresi ve Yavuzkemal Belediyesi kurtardı - Son Dakika
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Giresun'da mahsur kalanları İl Özel İdaresi ve Yavuzkemal Belediyesi kurtardı

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Giresun\'da mahsur kalanları İl Özel İdaresi ve Yavuzkemal Belediyesi kurtardı
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Giresun'da kar nedeniyle Sis Dağı ve Bektaş yaylalarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İl Özel İdaresi Sis Dağı'ndaki obalarda yolları açarak vatandaşları tahliye etti, Yavuzkemal Belediyesi de Bektaş'ta hayvanlarıyla mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Giresun'da Sis Dağı ve Bektaş yaylalarında kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kentte yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda Ağalar Tamı, Çalış ve Hamzalı obalarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kapanan yolları açarak vatandaşları bulundukları yerlerden tahliye etti.

Dereli ilçesinin Bektaş Yaylası'nda ise küçükbaş hayvanlarıyla mahsur kalan vatandaş, Yavuzkemal Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış şartlarına karşı vatandaşlardan can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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