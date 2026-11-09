İl Özel İdaresi ekipleri Muş'ta karla kapanan Üçevler grup köy yolunu ulaşıma açtı - Son Dakika
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İl Özel İdaresi ekipleri Muş'ta karla kapanan Üçevler grup köy yolunu ulaşıma açtı

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İl Özel İdaresi ekipleri Muş\'ta karla kapanan Üçevler grup köy yolunu ulaşıma açtı
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Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı. Yolun açılmasıyla 10 köy ve 22 mezraya ulaşım sağlanırken Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kent merkezinde iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gece saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından yüksek kesimler karla kaplandı, 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kurtik Dağı eteklerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı.

Bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu güzergahı ulaşıma açtı.

Sonbahar renkleriyle beyaz kar örtüsünün buluştuğu Muş'un yüksek kesimlerinde güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: AA
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