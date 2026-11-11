70 yaşındaki Mustafa Uludağ, Ahır Dağı\'nda meyvelerin bir kısmını doğaya bırakıyor

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın bin 550 rakımındaki bağ evinde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uludağ, yetiştirdiği elma, ayva ve fındıktan yalnızca ihtiyacı kadar hasat yaparak kalan ürünleri yaban hayvanlarına bırakıyor. Doğayla iç içe yaşam süren Uludağ, ağaç dallarına ve ağaç diplerine bıraktığı meyvelerle kuşların ve diğer yaban hayvanlarının da kış aylarında beslenmesine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulunan bağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ, doğayla kurduğu örnek dayanışmayla dikkat çekiyor. Bahçesinde yetiştirdiği mevsimlik ürünleri hasat eden Uludağ, kendisine yetecek kadar meyve topladıktan sonra kalan ürünleri doğadaki diğer canlılara bırakıyor. Özellikle ağaçların yüksek dallarındaki meyveleri kuşlar için bırakan Uludağ, yere bıraktığı meyvelerle de diğer yabani hayvanların beslenmesini sağlıyor.

"O kuşun da yerdeki hayvanın da hakkı var"

Doğaya karşı cimri olunmaması gerektiğini belirten Mustafa Uludağ, "Bizler Osmanlı torunlarıyız. Ecdadımızın yaptığı gibi ürünleri toplarken aynı şekilde davranmamız gerekiyor. Elma ve ayva ağaçlarından kendi bahçemde ürünlerimizi topladım. Hangi meyve olursa olsun, topladığınız meyveleri kendi ihtiyacınız kadar alın. Daha sonra ağacın yüksek yerlerinde bir miktar mutlaka uçan hayvanlara, yani kuşlara bırakın. Bir miktar da yaralı ürünleri yere atın ve yerdeki canlılara bırakın. Oradaki kuşun da yerdeki hayvanın da hakkı var. Ben de öyle yaptım ve her ağacın tepesinde mutlaka kendilerine biraz bıraktım. Doğaya karşı cimri olmamak ve saygılı olmak lazım. Kış boyunca kar gelmeden hayvanlar için ağaç diplerine yem bırakıyorum. Yiyin, için ama israf etmeyin, cimri de olmayın" dedi.