Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi - Son Dakika
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Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

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Müge Anlı\'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi
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Müge Anlı\'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi
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Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid'in hikayesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gerçek babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıkan genç, aylar sonra babasıyla birlikte Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. İkilinin birbirine benzerliği dikkat çekerken, babasının sözleri duygulandırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı değişti. Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle ilik nakli bekleyen ve gerçek babasını bulmak için mücadele eden genç, aylar süren arayışın ardından Levent Kibrit'in oğlu olduğunu öğrendi. Hamid, babasının nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Kendisine yıllarca babalık yapan Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kimliğini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Annesi Nihal Beyit'ten gerçeği açıklamasını isteyen genç, sağlık durumunun ciddiyetini "Ölmek istemiyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Hamid'in biyolojik babasının kimliğinin araştırıldığı süreçte annesi Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Beyit, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Annesinin gözaltında verdiği ifadeyle Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu öğrenilmişti.

BABASIYLA BİRLİKTE CANLI YAYINA ÇIKTI

Gerçek babasının kimliğini öğrenerek yeni ailesine kavuşan Hamid, aylar sonra Müge Anlı'nın canlı yayınına babası Levent Kibrit, kardeşi Fahrettin ve babasının eşi Sibel Hanım ile birlikte katıldı. Baba ve oğlun yan yana görüntülenmesi üzerine aralarındaki benzerlik dikkat çekti.

Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

"HIK DEMİŞ, BABASININ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"

Hamid ile babası Levent Kibrit'i yan yana gören Müge Anlı, "Hamid de hık demiş, babasının burnundan düşmüş" yorumunu yaptı. İzleyiciler de ikilinin birbirine benzerliğine dikkat çekerek "Aynı babası" ve "Babasının kopyası" ifadelerini kullandı.

"ALLAH BİZE HAMİD'İ GÖNDERDİ"

Canlı yayında konuşan Levent Kibrit'in sözleri ise duygusal anlara neden oldu. Daha önce bir evladını kaybettiğini anlatan Kibrit, "Allah bize Hamid'i gönderdi" dedi. Böylece yıllardır biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek isteyen Hamid, yeni ailesiyle birlikte kameraların karşısına geçmiş oldu.

Müge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktıMüge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktı
Akdeniz AnemisiMüge AnlıAkdenizMagazinSon Dakika

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