Türkiye'de bir okulda yaşananlar pes dedirtti! Tepki yağıyor - Son Dakika
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Türkiye'de bir okulda yaşananlar pes dedirtti! Tepki yağıyor

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Türkiye\'de bir okulda yaşananlar pes dedirtti! Tepki yağıyor
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Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntüler infial yarattı. Öğrencilerin davranışlarına çok sayıda kişi sert tepki gösterirken, özellikle olayın eğitim yuvasında yaşanması eleştirilerin odağı oldu.

Türkiye'de bir okulda öğrencilerin oynadığı "Doğruluk mu Cesaret mi?" oyunu sırasında yaşananlar büyük tepki çekti. Bir öğrencinin kız arkadaşının en yakın arkadaşıyla öpüştüğü, genç kızın ise gözyaşlarına boğulduğu anlara ait görüntüler çok sayıda yorum aldı. Özellikle böyle bir olayın okul ortamında yaşanması tepkilerin odağı oldu.

"SEN BENİ KISKANDIRAMAZSIN" DEDİ, ARKADAŞIYLA ÖPÜŞTÜ

Öğrencilerin kendi aralarında oynadığı "Doğruluk mu Cesaret mi?" oyununda genç kız, erkek arkadaşına "Sen beni kıskandıramazsın" diyerek meydan okudu. Bunun üzerine genç, kız arkadaşının en yakın arkadaşıyla öpüşmeye başladı. Gözlerinin önünde yaşananlara dayanamayan genç kız ise gözyaşlarına hakim olamadı.

OKUL ORTAMINDA YAŞANMASI TEPKİLERİ ARTIRDI

O anlara ait görüntülerin yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Özellikle öğrencilerin okulda sergilediği davranışlar eleştirilirken, eğitim kurumlarında disiplin ve öğrenci davranışları konusunda tartışmalar yaşandı. Görüntülerin altına yapılan çok sayıda yorumda, okul ortamında böyle bir olayın yaşanmasına yönelik rahatsızlık dile getirildi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Çocuklarınıza sahip çıkın.

- Eğitim yuvalarında böyle görüntüler görmek gerçekten üzücü.

- Çocukların geldiği hale bakın.

- Bu nasıl bir oyun!

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