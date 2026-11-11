KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak - Son Dakika
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KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

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KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında disiplin ve güvenlik kurallarını değiştirdi. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses ve verileri hukuka aykırı şekilde kaydeden veya paylaşanlara yurttan uzaklaştırma cezası verilebilecek. Ayrıca yurda giriş yapmayan ve kendisine makul süre içinde ulaşılamayan öğrencilerden 18 yaşından küçük olanların velilerine, reşit olanların ise bildirdikleri irtibat kişilerine bildirim gönderilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında uygulanacak disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle öğrencilerin özel hayatının korunmasına yönelik yeni yaptırımlar getirildi. Düzenlemede, yurtlarda kalan öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla bilgilendirme sistemine ilişkin hükümler de yer aldı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞANLARA UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Yeni düzenlemeye göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak, yurttan uzaklaştırma cezası gerektiren disiplin suçları arasına alındı.

Böylece öğrencilerin izni dışında görüntülerinin kaydedilmesi veya paylaşılması, yurt yönetimi tarafından ağır disiplin yaptırımı uygulanabilecek eylemler kapsamında değerlendirilecek. Düzenleme yalnızca görüntüleri değil, özel hayata ilişkin ses kayıtlarını ve kişisel verileri de kapsıyor.

CİNSEL TACİZ VE SALDIRIYA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR

Yönetmelik değişikliğiyle cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra kişilerin özel hayatını ihlal eden davranışlar da ağır disiplin yaptırımları kapsamında düzenlendi.

Öğrencilerin mahremiyetini ihlal eden eylemler hakkında yurt yönetimleri tarafından disiplin işlemi uygulanabilecek. Bu kapsamda özellikle hukuka aykırı kayıt ve paylaşım faaliyetlerine yönelik yaptırımların kapsamı genişletildi.

YURDA GİRİŞ YAPMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLDİRİM SİSTEMİ

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise yurda giriş yapmayan öğrencilerle ilgili oldu. Yeni kurala göre, yurda giriş yapmadığı belirlenen ve kendisine makul süre içerisinde ulaşılamayan öğrenciler için güvenlik amacıyla bildirim yapılacak.

Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı: "Yurda giriş yapmadığının bilgisi, kendisine makul süre içerisinde ulaşılamaması halinde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla reşit olmayan öğrencinin velisine, reşit olan öğrencinin ise öğrenci tarafından bildirilen irtibat kişisine Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iletilir."

18 YAŞINDAN BÜYÜK ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE Mİ BİLDİRİM GİDECEK?

Düzenlemeye göre 18 yaşından küçük öğrencilerin velilerine, reşit olan öğrencilerin ise kendilerinin bildirdiği irtibat kişilerine bilgilendirme yapılacak.

Bu nedenle yurda giriş yapmayan her üniversite öğrencisinin ailesine doğrudan bildirim gönderilmesi söz konusu olmayacak. Reşit öğrenciler için bilgilendirme, öğrencinin belirlediği irtibat kişisine yapılacak.

YENİ KURALLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte KYK yurtlarında özel hayatın korunması, disiplin yaptırımları ve öğrenci güvenliğine yönelik yeni hükümler yürürlüğe girdi. Değişiklikler, yurtlarda kalan öğrencilerin mahremiyetinin korunmasını ve kendilerine ulaşılamadığı durumlarda olası güvenlik risklerinin önlenmesini amaçlıyor.

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SON DAKİKA: KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak - Son Dakika
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