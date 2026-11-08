Kahramanmaraş Göksun'da Berit Dağı ilk karı aldı, zirvede sonbahar renkleri oluştu - Son Dakika
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Kahramanmaraş Göksun'da Berit Dağı ilk karı aldı, zirvede sonbahar renkleri oluştu

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Toros kıvrım dağlarının parçası olan 3 bin 50 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde sarı, yeşil ve kızıl sonbahar tonları kartpostallık manzara oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

İlçenin 3 bin 50 metre yüksekliğindeki ve Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan Berit Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Dağın zirvesi ise sonbahar renkleriyle farklı bir güzellik oluşturdu.

Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu Berit Dağı, kar yağışının ardından kartpostallık manzaraya büründü.

Kaynak: AA
KahramanmaraşToros DağlarıGüncelGöksunYaşamkarSon Dakika

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