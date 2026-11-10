Çankırı Çerkeş\'te yoğun kar, yaz lastikli onlarca otomobili yolda mahsur bıraktı

Çankırı Çerkeş'te yoğun kar, yaz lastikli onlarca otomobili yolda mahsur bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaz lastiğiyle yola çıkan onlarca otomobilin Işık Dağı mevkiinde mahsur kalmasına neden oldu. Kış lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşarken bazı araçlar da kaza yaptı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yaz lastiği ile yola çıkan onlarca otomobil yolda mahsur kalırken bazı araçlarda kaza yaptı.
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Çerkeş ilçesinde yağan kar, Işık Dağı mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar sebebiyle birçok araç kaza yaparken, kış lastiği takmayan otomobil sürücüleri yolda mahsur zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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