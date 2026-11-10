Çankırı Çerkeş'te yoğun kar, yaz lastikli onlarca otomobili yolda mahsur bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çankırı Çerkeş'te yoğun kar, yaz lastikli onlarca otomobili yolda mahsur bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı Çerkeş\'te yoğun kar, yaz lastikli onlarca otomobili yolda mahsur bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaz lastiğiyle yola çıkan onlarca otomobilin Işık Dağı mevkiinde mahsur kalmasına neden oldu. Kış lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşarken bazı araçlar da kaza yaptı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yaz lastiği ile yola çıkan onlarca otomobil yolda mahsur kalırken bazı araçlarda kaza yaptı.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Çerkeş ilçesinde yağan kar, Işık Dağı mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar sebebiyle birçok araç kaza yaparken, kış lastiği takmayan otomobil sürücüleri yolda mahsur zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerToros DağlarıHava DurumuDoğal AfetOtomobil3. SayfaÇankırıÇerkeşGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti 20’şer bin lira istediler Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
14:15
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 14:37:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Çankırı Çerkeş'te yoğun kar, yaz lastikli onlarca otomobili yolda mahsur bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android