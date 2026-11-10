Çankırı\'da kar Işık Dağı\'nda sürücüleri yolda bıraktı, maddi hasarlı kazalar oldu

Çankırı'da kar Işık Dağı'nda sürücüleri yolda bıraktı, maddi hasarlı kazalar olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da hava sıcaklığının düşmesiyle Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı etkili oldu ve ulaşım aksadı. Çerkeş-Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde sürücüler yolda kalırken maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Çankırı'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı görüldü.
Çerkeş- Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan araçlar ve kazalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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