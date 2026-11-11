Kafkasların en yüksek dağı Elbruz, Ardeşen\'den kameraya yansıdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinden kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede olan Rusya'daki karla kaplı 5642 rakımlı Elbruz Dağı görüntülendi.

KAFKASLARIN ZİRVESİ ARDEŞEN'DEN GÖRÜLDÜ

Rusya sınırları içinde yer alan Kafkas Dağları ve en yüksek noktası olan 5642 rakımlı Elbruz Dağı, açık ve güneşli havada Rize'nin Ardeşen ilçesinden de görülebiliyor. Havanın açık ve görüş mesafesinin yüksek olmasıyla birlikte karla kaplı dağ silsilesi, kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede bulunan Ardeşen ilçesinden kameralar ile net bir şekilde kaydedildi.