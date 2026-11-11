Kafkasların en yüksek dağı Elbruz, Ardeşen'den kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kafkasların en yüksek dağı Elbruz, Ardeşen'den kameraya yansıdı

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Kafkasların en yüksek dağı Elbruz, Ardeşen\'den kameraya yansıdı
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Kafkasların en yüksek dağı Elbruz, Ardeşen\'den kameraya yansıdı
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Açık ve güneşli hava, Rize'nin Ardeşen ilçesinde dikkat çeken bir görüntüye imkan verdi. Rusya'daki Kafkas Dağları'nın 5 bin 642 metrelik zirvesi Elbruz Dağı, kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre uzaklıktan karla kaplı haliyle kameralarla kaydedildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinden kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede olan Rusya'daki karla kaplı 5642 rakımlı Elbruz Dağı görüntülendi.

KAFKASLARIN ZİRVESİ ARDEŞEN'DEN GÖRÜLDÜ

Rusya sınırları içinde yer alan Kafkas Dağları ve en yüksek noktası olan 5642 rakımlı Elbruz Dağı, açık ve güneşli havada Rize'nin Ardeşen ilçesinden de görülebiliyor. Havanın açık ve görüş mesafesinin yüksek olmasıyla birlikte karla kaplı dağ silsilesi, kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede bulunan Ardeşen ilçesinden kameralar ile net bir şekilde kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kafkasların en yüksek dağı Elbruz, Ardeşen'den kameraya yansıdı - Son Dakika
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