Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat - Son Dakika
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Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat

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Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını açıkladı. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde yerel yağmur ve sağanak bekleniyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. AKOM ise İstanbul’da lodosun etkisini artıracağını ve 14 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Türkiye’de sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde yükselirken, yağışlar Kıyı Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’de etkisini sürdürecek. Meteoroloji, Edremit için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel yağmur ve sağanak beklenen yerler şunlar: 

Kıyı Ege, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir’in güney ve batısı, Bursa, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur’un batısı ve Antalya’nın doğu kıyı kesimleri. Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinde de yağış bekleniyor.

EDREMİT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması çağrısında bulundu. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

SICAKLIKLAR 3 İLA 5 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Meteoroloji’nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmiyor.

AKOM’DAN LODOS UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 10 Kasım 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. AKOM, 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren güneyli rüzgarların etkisini artıracağını bildirdi. Lodosla birlikte kentte hava sıcaklıklarının da yükseleceği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometre arasında değişmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında olumsuz hava koşullarının etkili olabileceği değerlendiriliyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 22 DERECEYE ÇIKACAK

AKOM’un tahminine göre İstanbul’da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor ve sıcaklığın 9 ile 17 derece arasında olacağı öngörülüyor. Sıcaklık 12 Kasım Perşembe günü 14-21 dereceye, 13 Kasım Cuma günü ise 15-22 dereceye kadar çıkacak. Cuma günü parçalı bulutlu havayla birlikte lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor.

CUMARTESİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

AKOM, 14 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağış miktarının metrekareye 10-25 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü yağışın sona ermesi ve sıcaklıkların 8-15 dereceye düşmesi bekleniyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuBalıkesirEdremitMarmaraGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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