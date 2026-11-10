Erzincan Ergan Dağı\'na cross motoruyla çıkan ikili 33 santimetre kar ölçtü

Erzincan'ın önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetre olarak ölçüldü.

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından doğa ve macera tutkunu Recep Sulu ile Canser Atilla, cross motorlarıyla Ergan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimine çıktı.

Zorlu arazi koşullarında ilerleyen ikili, bölgede kar kalınlığını ölçerek yolculuklarını görüntüledi. Yapılan ölçümde kar kalınlığının 33 santimetre olduğu belirlendi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar örtüsünün oluşmaya başlaması, 2026-2027 kayak sezonunu bekleyen kayak ve snowboard tutkunlarını sevindirdi.