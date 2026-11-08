Adıyaman'da yılın ilk karı Ulu Baba Dağı'nın zirvesini beyaza büründü - Son Dakika
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Adıyaman'da yılın ilk karı Ulu Baba Dağı'nın zirvesini beyaza büründü

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Adıyaman\'da yılın ilk karı Ulu Baba Dağı\'nın zirvesini beyaza büründü
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Adıyaman'da etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Gece saatlerinde 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, Hüseyin Gazi Türbesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Adıyaman'ın 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Adıyaman'da etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Gece saatlerinde Ulu Baba Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte dağın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının oldukça düştüğü ve dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede, Hüseyin Gazi Türbesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Yılın ilk kar yağışıyla birlikte 2 bin 600 metre rakımlı dağın zirvesi beyaza büründü.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıAdıyamanGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yılın ilk karı Ulu Baba Dağı'nın zirvesini beyaza büründü - Son Dakika
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