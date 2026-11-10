Sivas'ta Yama Dağı'ndaki yılkı atları Ali Gedik'in drone'uyla havadan kaydedildi - Son Dakika
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Sivas'ta Yama Dağı'ndaki yılkı atları Ali Gedik'in drone'uyla havadan kaydedildi

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Sivas\'ta Yama Dağı\'ndaki yılkı atları Ali Gedik\'in drone\'uyla havadan kaydedildi
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Sivas\'ta Yama Dağı\'ndaki yılkı atları Ali Gedik\'in drone\'uyla havadan kaydedildi
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Sivas'ta Divriği ile Kangal arasındaki Yama Dağı çevresinde yaşayan yılkı atları, Ali Gedik'in drone'uyla havadan kaydedildi. Gedik, bölgede yaklaşık 150-200 at bulunduğunu ve büyük kısmının Divriği tarafında, bir kısmının Kangal'da görüldüğünü belirtti.

Sivas'ın Divriği ve Kangal ilçeleri arasında bulunan Yama Dağı çevresinde doğal yaşamlarını sürdüren yılkı atları, drone ile görüntülendi. Sürü halinde dağlık alanlarda dolaşan yılkı atları, doğanın eşsiz manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yama Dağı bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Gedik, kaybolan hayvanlarını bulabilmek amacıyla aldığı drone ile zamanla bölgede yaşayan yılkı atlarını da görüntülemeye başladı. Dağlık ve geniş meralarda gezen atları havadan kayıt altına alan Gedik, bu görüntüleri hem hobi olarak çekiyor hem de çevresiyle paylaşıyor. Bölgede yılkı atlarının sayısının her geçen yıl arttığını belirten Gedik, Divriği ve Kangal arasında yaklaşık 150 ila 200 atın bulunduğunu ifade etti. Farklı büyüklüklerde gruplar halinde dolaşan atların büyük bölümünün Divriği tarafında, bir kısmının ise Kangal bölgesinde görüldüğünü belirten Gedik, yılkı atlarının yaz kış bölgede yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

"Hem dağları geziyorum hem de yılkı atlarını görüntülüyorum"

Yılkı atlarını görüntülemenin kendisi için keyifli bir hobiye dönüştüğünü belirten Ali Gedik, "Ben Yama Dağı bölgesinde hayvancılıkla uğraşıyorum. Köylerden bırakılan ve zamanla çoğalan yılkı atlarını zaman zaman izliyoruz. Daha sonra kaybolan hayvanlarımızı bulabilmek için kendime drone almıştım. Drone ile çekim yaparken atları gördüm. Doğada gezerken çok güzel görünüyorlardı. Ben de onları görüntülemeye başladım. Dağda, merada yılkı atlarına denk geldikçe fotoğraflarını ve videolarını çekiyorum. Hem dağları gezmiş oluyorum hem de hobi olarak atları görüntülüyorum. Çektiğim görüntüleri çevreme ve akrabalarıma izletiyorum, onlar da çok beğeniyor" dedi.

İnsanlardan uzakta yaşamayı tercih ediyorlar

Yama Dağı çevresinde yaklaşık 150-200 yılkı atının bulunduğunu ifade eden Gedik, "Yılkı atları sürekli Yama Dağı bölgesinde, Divriği ile Kangal arasında oluyor. Bölgede 150-200 adet yılkı atından oluşan topluluk var. 50 atlık gruplar da var, 100 atlık gruplar da. Büyük bir bölümü Divriği tarafında ancak Kangal bölgesinde de sürü halinde yılkı atları mevcut. Yaz kış sürekli bir arada bölgede yayılıyorlar. Genellikle insanlardan kaçıyorlar. Yazın motosikletle gelip yılkı atlarını rahatsız edenler oluyor. Araziye gelen göçerler de kendilerinden uzak durmaları için atları uzaklaştırıyor. Bu nedenle insanlardan uzakta geziyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıAli GedikDivriğiKangalGüncelSivasYaşamÇevreSon Dakika

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