Sason\'da 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sis bulutu görsel şölen oluşturdu

BATMAN'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde oluşan sis bulutu görsel şölen oluşturdu.

Sason ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin 978 rakımla en yüksek dağı Mereto'nun eteklerindeki Çayırlı ve Taşyuva köyleri arasında sis bulutu oluştu. Mereto Dağı yolunda seyreden çevredekiler, manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.