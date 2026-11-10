Toros Dağları'na kar yağması Adana'da sıcaklığı gece 6 dereceye indirdi - Son Dakika
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Toros Dağları'na kar yağması Adana'da sıcaklığı gece 6 dereceye indirdi

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Toros Dağları\'na kar yağması Adana\'da sıcaklığı gece 6 dereceye indirdi
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Toros Dağları\'na kar yağması Adana\'da sıcaklığı gece 6 dereceye indirdi
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Adana'da Toros Dağları'nın yüksek kesimlerine kar yağmasının ardından hava sıcaklığı gündüz 18-20, gece 6 dereceye kadar düştü. Serinleyen havayı ve Seyhan Baraj Gölü ile karlı dağların manzarasını görmek isteyen vatandaşlar göl kenarına gitti.

Yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı Adana'da, Toros Dağları'na yağan karın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Gündüz 18-20 derece ölçülen sıcaklık, gece saatlerinde 6 dereceye kadar geriledi. Beyaza bürünen Toros Dağları ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu eşsiz manzara ise vatandaşların ilgisini çekti.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini çevreleyen sıradağları beyaza bürüdü. Dağlara yağan karın ardından oluşan soğuk hava şehir merkezinde de hissedildi. Yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklık bir süre önce 30 derece civarında seyrederken dağlara kar yağmasıyla birlikte gündüz 18-20, gece ise 6 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle Adanalılar aylar sonra serin havayla karşılaştı.

Öte yandan, beyaza bürünen Toros Dağları ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı. Eşsiz manzarayı izlemek isteyen vatandaşlar göl kenarına giderek bu anların tadını çıkardı.

Yaz boyunca aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar, bir yandan serinleyen havanın keyfini sürerken diğer yandan Toros Dağları ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu manzarayı izledi.

Göl kenarında manzarayı izleyen Muhittin Yıldırım, "Dün dağlara kar yağdı ama bugün güzel bir hava var. Mis gibi, gel de oturma burada şimdi. Bundan sonra akşamları ve sabahları soğuk olur. Adana'da gün doğarsa yaz, bulut olursa kış olur. Dağlardaki karın soğuğu Çukurova'ya vuruyor" dedi.

Enes Çolak ise, "Toros Dağları'na kar yağınca Adana serinledi. Şimdiye kadar çok sıcaktı. Durduğumuz yerde terliyorduk. Ama şimdi dağlara kar yağınca Adana buz gibi oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Seyhan Baraj GölüToros DağlarıGüncelAdanaYaşamÇevreSon Dakika

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