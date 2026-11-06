Avrupa Savcılığı 69 ölü tren kazasında AB fonu zimmeti şüphesiyle soruşturma açtı

Avrupa Savcılığı, 69 kişinin öldüğü İspanya'daki tren kazasının ardından, demiryolu için bu ülkeye aktarılan AB fonlarının zimmete geçirildiği şüphesiyle soruşturma başlattı.Avrupa Birliği (AB) bünyesinde görev yapan Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), 28 Ekim'de İspanya'da yaşanan ölümcül tren kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

EPPO'dan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Madrid-Sevilla hattında güvenliğin, sinyalizasyon sistemlerinin ve iletişim altyapısının iyileştirilmesi için aktarılan AB fonlarının zimmete geçirildiği şüphesinin araştırılacağı belirtildi.

Savcılık, İspanyol makamlarının da halihazırda ülkenin demiryolu işletmecisi ve demiryolu güvenliği kurumunda, ayrıca İspanya Sayıştayında söz konusu soruşturma kapsamında delil aradığını bildirdi.

Bu, İspanya'nın en fazla yolcu taşınan hızlı tren hattına sağlanan AB fonlarına ilişkin ikinci EPPO soruşturma oldu.

69 kişi yaşamını yitirmişti

28 Ekim'de Madrid'in güneyinde meydana gelen tren kazasında 69 kişi yaşamını yitirmişti. İlk incelemelere göre kaza, otomatik tren kontrol sisteminin devre dışı kalması sonucu meydana geldi. Kontrol merkezinde görevli bir çalışanın da, yaşanan arızanın ardından makinistlere yanlış talimatlar verdiği belirtiliyor.

Ölümcül çarpışma, İspanya'da bu yıl yaşanan ikinci tren kazası oldu. Ocak ayında yine aynı hatta ve yine aynı iki firmaya ait trenler çarpışmış, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP/ ET,MUK