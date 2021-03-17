Son Dakika Avrupa Birliği Haberleri

13:35 Son dakika: AB'nin dış ticareti ocakta azaldı Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı biçimde uygulandığı ocak ayında geriledi.

12:45 TKDK, 449 milyon liralık 1181 projeye 222 milyon lira hibe verdi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, il genelinde 449 milyon liralık 1181 projeye 222 milyon lira hibe verdiklerini bildirdi.

11:48 Trakya Üniversitesinin desteğiyle Romanya'da ilahiyat fakültesi kurulacak Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Köstence Ovidius Üniversitesi (UOC) arasında Romanya'da ilahiyat fakültesinin kurulması için işbirliği kararı alındı.

11:43 Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.

11:37 Tekin: "Pazar çeşitliliğinde yeni rotalarımızdan biri Afrika olmalı" Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Afrika'daki 54 ülkenin 39'una ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pazar çeşitliliğine yönelik çalışmalarında Afrika kıtasına da yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

11:31 Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi: Aşı pasaportu Bir yılı aşkın süredir günlük rutin yaşamımızdan genel alışkanlıklarımıza kadar hayatımızın her alanında mecburi değişikliklere bizleri maruz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şimdi de seyahat için sağlık durumumuzu gösteren ikinci bir pasaportla tanıştırmaya hazırlanıyor.

11:21 Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

09:03 Borsa güne yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 1.567,79 puandan başladı.

00:12 Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla ilgili "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

23:40 Almanya: Türkiye-AB sığınmacı anlaşması başarılı oldu Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 5 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının başarılı olduğunu ifade etti.

23:37 İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

22:48 Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, İngiltere'nin AB'ye aşı göndermediği müddetçe kendilerinin de İngiltere'ye aşı göndermeyebileceklerini duyurdu.

22:17 Türkiye'nin "elektrikli oto"da bölgesel üs hedefi 2022'de ilk yerli elektrikli otomobili üretmeye hazırlanan Türkiye, büyüyen küresel elektrikli araç pazarında kendine yer arıyor.

21:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasının en önemli üretim merkezlerinden biri haline geleceğini belirterek, "Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, veri madenciliği, robotik, siber güvenlik ve...

21:29 Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Son dakika haberlerine göre - Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

21:07 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyon 540 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 686 bini, iyileşenlerin sayısı 97 milyon 982 bini geçti.

20:43 Sinop'u ekonomik olarak şahlandıracak projede çalışmalar başlıyor Sinop'u ekonomik olarak şahlandıracak projede çalışmalar başlıyor Sinop'a yapılacak 10,5 milyon avro bütçeli su ürünleri tesisinde çalışmalar başlıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta...

20:28 AB, İngiltere'ye Covid-19 aşı ihracatını durdurabilir Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) korona virüs (Covid-19) aşılarının ihracatını başlatmaması halinde AB'nin İngiltere'ye aşı ihracatını durduracağını açıkladı.

17:49 Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Kanda pıhtılaşmaya ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinde kullanımı tedbir amaçlı olarak askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" denildi.

17:39 Son dakika! AB'den Uygurlara baskı uyguladığı gerekçesiyle Çin'e yaptırım kararı Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

17:35 Almanya: Türkiye, güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı Almanya, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatında Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ispatladığını belirtti.

17:31 İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler Röportajlar İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu KUDÜS (AA) – İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, bölgeyi ziyaret eden...

17:31 SARAYBOSNA - Bosna Hersek ile Sırbistan ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, komşuları Bosna Hersek ile geçmişten gelen sorunları olduğunu ancak ekonominin iki ülkeyi birbirine bağlayabileceğini ifade etti.

17:25 Vali Gül'den ayakkabı test laboratuvarına övgü Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'na ziyarette bulundu.

17:24 Vali Köşger'den dinamik denetim Vali Köşger'den dinamik denetim İzmir'in hedefi "turuncu"dan "mavi"ye geçmek Vali Köşger hizmet sektörü için konuştu: "Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin.

17:13 Sinop'ta balık işleme, şoklama ve depolama tesisi kurulma çalışmalarına başlandı Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 10,5 milyon avro maliyetle inşa edilecek balık işleme, şoklama ve depolama tesisinin kurulma çalışmalarına başlandı.

17:11 AB'den aşı ihracatına ilave sınırlama uyarısı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ihracatında mütekabiliyet ve orantılılık sağlanmasını istediklerini, bunun için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

17:10 Petrolde düşüş sürüyor, altın yatay ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ABD petrol stoklarındaki haftalık gelişmelere ilişkin verilerinin açıklanması öncesinde, petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

16:57 AK Partili Durmuşoğlu: "(Reform paketi) Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır" AK Partili Durmuşoğlu: "(Reform paketi) Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır" AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu: "Hazırlık sürecinde tüm tarafların görüşlerini açık yüreklilikle tartışmak suretiyle...

16:41 - AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için "dijital yeşil sertifika" planı - AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için "dijital yeşil sertifika" planı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB içinde güvenli serbest dolaşımın kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan "Dijital Yeşil Sertifika" adlı planını sundu.

16:05 Son dakika haber | İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olacağını açıkladı.

15:58 Yeşil Sertifika: AB vatandaşlarının serbestçe dolaşabilmesi için 'aşı pasaportu' uygulaması geliyor Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ülkelere önümüzdeki Haziran ayından itibaren AB vatandaşlarının salgın önlemlerinden etkilenmeden seyahat edebilmesini sağlayacak bir "Dijital Yeşil Sertifika" önerisinde bulundu.

15:41 AB aşı sertifikasında ilk adımı attı Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" için yasal düzenleme hazırladı.

15:23 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile dışişleri bakanları düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeyi devam ettireceklerini bildirerek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" dedi.

15:09 Son dakika haber: İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın Gelen son dakika haberlerine göre AstraZeneca Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kan pıhtısına neden olduğu belirtilerek 19 ülke tarafından askıya alınan karara rağmen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı güvenli. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

14:53 Son dakika: AB'de yıllık enflasyon şubatta arttı Son dakika haberine göre Avrupa Birliği'nde (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine yükseldi.

14:37 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AKUT'un 25. yılını kutladığı toplantıda konuştu Açıklaması Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin 25. yılını kutladığı toplantıda "Türkiye ile AB'nin özellikle sivil koruma alanında yapılandırılmış bir iş birliğine ihtiyacı var." dedi.