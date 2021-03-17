Son Dakika Avrupa Birliği Haberleri

- 13:35 Son dakika: AB'nin dış ticareti ocakta azaldı
Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı biçimde uygulandığı ocak ayında geriledi.
- 12:45 TKDK, 449 milyon liralık 1181 projeye 222 milyon lira hibe verdi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, il genelinde 449 milyon liralık 1181 projeye 222 milyon lira hibe verdiklerini bildirdi.
- 11:48 Trakya Üniversitesinin desteğiyle Romanya'da ilahiyat fakültesi kurulacak
Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Köstence Ovidius Üniversitesi (UOC) arasında Romanya'da ilahiyat fakültesinin kurulması için işbirliği kararı alındı.
- 11:43 Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.
- 11:37 Tekin: "Pazar çeşitliliğinde yeni rotalarımızdan biri Afrika olmalı"
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Afrika'daki 54 ülkenin 39'una ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pazar çeşitliliğine yönelik çalışmalarında Afrika kıtasına da yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.
- 11:31 Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi: Aşı pasaportu
Bir yılı aşkın süredir günlük rutin yaşamımızdan genel alışkanlıklarımıza kadar hayatımızın her alanında mecburi değişikliklere bizleri maruz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şimdi de seyahat için sağlık durumumuzu gösteren ikinci bir pasaportla tanıştırmaya hazırlanıyor.
- 11:21 Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi
Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.
- 11:10 "Dünya kayısı başkenti"ni beyaza bürüyen "kayısı bahçeleri" turizme kazandırılıyor
"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya, kayısıların çiçek açmasıyla oluşan görsel şöleni, "Kayısı Çiçeği Şenliği" ile turizme kazandıracak.
- 09:03 Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 1.567,79 puandan başladı.
- 06:53 Aşının yan etkileri: Neden bazı kişilerde şiddetli yan etkiler görülüyor, bunlar ne anlama geliyor?
BBC Sağlık ve Bilim muhabiri James Callagher, aşı olduktan sonra neler yaşadığını ve yan etkilerin ne anlama geldiğini anlatıyor.
- 00:12 Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla ilgili "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.
- Dün 23:40 Almanya: Türkiye-AB sığınmacı anlaşması başarılı oldu
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 5 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının başarılı olduğunu ifade etti.
- Dün 23:37 İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek
HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.
- Dün 22:48 Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, İngiltere'nin AB'ye aşı göndermediği müddetçe kendilerinin de İngiltere'ye aşı göndermeyebileceklerini duyurdu.
- Dün 22:27 Son dakika haberleri! Moldova'da 1916 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Son dakika gündem haberi: Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük seviye ulaştı.
- Dün 22:17 Türkiye'nin "elektrikli oto"da bölgesel üs hedefi
2022'de ilk yerli elektrikli otomobili üretmeye hazırlanan Türkiye, büyüyen küresel elektrikli araç pazarında kendine yer arıyor.
- Dün 21:57 Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 106'ıncı yılında "Çanakkale Geçilmez Konseri" düzenledi
Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 106'ıncı yılında "Çanakkale Geçilmez Konseri" düzenledi Başkent'in Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106 yılı dolayısıyla 'Çanakkale Geçilmez Konseri' düzenledi.
- Dün 21:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasının en önemli üretim merkezlerinden biri haline geleceğini belirterek, "Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, veri madenciliği, robotik, siber güvenlik ve...
- Dün 21:29 Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Son dakika haberlerine göre - Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
- Dün 21:07 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyon 540 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 686 bini, iyileşenlerin sayısı 97 milyon 982 bini geçti.
- Dün 20:43 Sinop'u ekonomik olarak şahlandıracak projede çalışmalar başlıyor
Sinop'u ekonomik olarak şahlandıracak projede çalışmalar başlıyor Sinop'a yapılacak 10,5 milyon avro bütçeli su ürünleri tesisinde çalışmalar başlıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta...
- Dün 20:28 AB, İngiltere'ye Covid-19 aşı ihracatını durdurabilir
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) korona virüs (Covid-19) aşılarının ihracatını başlatmaması halinde AB'nin İngiltere'ye aşı ihracatını durduracağını açıkladı.
- Dün 19:19 Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın yüzde 79'u tamamlandı
Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, Mavi Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı'nın yüzde 79'unun tamamlandığını belirtti.
- Dün 18:56 AB'nin 1989'dan bu yana Çin'e ilk kez yaptırım uygulaması bekleniyor
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçilerinin uzlaşı ile 1989'dan bu yana Çin'e ilk kez yaptırım uygulaması bekleniyor.
- Dün 18:45 Bakan Akar'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" mesajı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
- Dün 17:49 Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli
Kanda pıhtılaşmaya ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinde kullanımı tedbir amaçlı olarak askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" denildi.
- Dün 17:39 Son dakika! AB'den Uygurlara baskı uyguladığı gerekçesiyle Çin'e yaptırım kararı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulama konusunda anlaştı.
- Dün 17:35 Almanya: Türkiye, güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı
Almanya, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatında Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ispatladığını belirtti.
- Dün 17:31 İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler Röportajlar İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu KUDÜS (AA) – İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, bölgeyi ziyaret eden...
- Dün 17:31 SARAYBOSNA - Bosna Hersek ile Sırbistan ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor
Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, komşuları Bosna Hersek ile geçmişten gelen sorunları olduğunu ancak ekonominin iki ülkeyi birbirine bağlayabileceğini ifade etti.
- Dün 17:25 Vali Gül'den ayakkabı test laboratuvarına övgü
Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'na ziyarette bulundu.
- Dün 17:24 Vali Köşger'den dinamik denetim
Vali Köşger'den dinamik denetim İzmir'in hedefi "turuncu"dan "mavi"ye geçmek Vali Köşger hizmet sektörü için konuştu: "Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin.
- Dün 17:13 Sinop'ta balık işleme, şoklama ve depolama tesisi kurulma çalışmalarına başlandı
Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 10,5 milyon avro maliyetle inşa edilecek balık işleme, şoklama ve depolama tesisinin kurulma çalışmalarına başlandı.
- Dün 17:11 AB'den aşı ihracatına ilave sınırlama uyarısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ihracatında mütekabiliyet ve orantılılık sağlanmasını istediklerini, bunun için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.
- Dün 17:10 Petrolde düşüş sürüyor, altın yatay
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ABD petrol stoklarındaki haftalık gelişmelere ilişkin verilerinin açıklanması öncesinde, petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.
- Dün 16:59 Belçikalı tarihçi Reybrouck'a göre, Endonezya'nın bağımsızlık ilanı, sömürge ülkelerine "işaret fişeği" oldu
Belçikalı tarihçi David van Reybrouck, Endonezya'nın bağımsızlığını ilan etmesinin, sömürge ülkelerine "işaret fişeği" olduğunu belirtti.
- Dün 16:57 AK Partili Durmuşoğlu: "(Reform paketi) Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır"
AK Partili Durmuşoğlu: "(Reform paketi) Güven ve istikrara dayalı, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır" AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu: "Hazırlık sürecinde tüm tarafların görüşlerini açık yüreklilikle tartışmak suretiyle...
- Dün 16:41 - AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için "dijital yeşil sertifika" planı
- AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için "dijital yeşil sertifika" planı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB içinde güvenli serbest dolaşımın kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan "Dijital Yeşil Sertifika" adlı planını sundu.
- Dün 16:05 Son dakika haber | İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak
Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olacağını açıkladı.
- Dün 15:58 Yeşil Sertifika: AB vatandaşlarının serbestçe dolaşabilmesi için 'aşı pasaportu' uygulaması geliyor
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ülkelere önümüzdeki Haziran ayından itibaren AB vatandaşlarının salgın önlemlerinden etkilenmeden seyahat edebilmesini sağlayacak bir "Dijital Yeşil Sertifika" önerisinde bulundu.
- Dün 15:41 AB aşı sertifikasında ilk adımı attı
Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" için yasal düzenleme hazırladı.
- Dün 15:23 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile dışişleri bakanları düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeyi devam ettireceklerini bildirerek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" dedi.
- Dün 15:11 Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberler: Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecekDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
- Dün 15:09 Son dakika haber: İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın
Gelen son dakika haberlerine göre AstraZeneca Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kan pıhtısına neden olduğu belirtilerek 19 ülke tarafından askıya alınan karara rağmen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı güvenli. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi.
- Dün 15:01 AB Komisyonu, AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu.
AB Komisyonu, AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu.
- Dün 15:01 Son dakika haberleri: AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
Gelen son dakika haberine göre AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
- Dün 14:53 Son dakika: AB'de yıllık enflasyon şubatta arttı
Son dakika haberine göre Avrupa Birliği'nde (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine yükseldi.
- Dün 14:41 Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısını terk etmelerine ilişkin açıklama Açıklaması
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
- Dün 14:37 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AKUT'un 25. yılını kutladığı toplantıda konuştu Açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin 25. yılını kutladığı toplantıda "Türkiye ile AB'nin özellikle sivil koruma alanında yapılandırılmış bir iş birliğine ihtiyacı var." dedi.
- Dün 14:37 Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek
Son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecekDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.