Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi sürecinde eksik kalan 6 kritere ilişkin yasal düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Schengen vizesinde yaşanan sorunların kalıcı çözümünün vize serbestisi olduğunu vurguladı.

"NİHAİ TASLAK ÇALIŞMALARINI BİTİRME AŞAMASINA GELDİK"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Fidan, vize sorununa kalıcı çözümün Türkiye ile AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması olduğunu söyledi.

Kalan kriterlere ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda bizim sürdürdüğümüz çalışmada, bu 6 eksik kalan konunun kabul edilmesiyle ilgili nihai taslak çalışmaları bitirme aşamasına geldik. Tam Meclisimize bunu sunacaktık. Dediler ki 'Şu bütçeyi bir atlatalım, ondan sonra bunu yapalım'. İnşallah bütçeden sonra önünüze bu gelecek."

"HER 100 BAŞVURUDAN 85'İ KABUL EDİLİYOR"

Fidan, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularına ilişkin rakamları da paylaştı. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında başvurulardaki ortalama kabul oranının yüzde 85,4 olduğunu belirten Fidan, "Her 100 başvurudan 85'i kabul ediliyor, yaklaşık 15 tanesi de kabul edilmiyor" dedi.

GERİYE KALAN 6 KRİTER

2013 yılında başlayan Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında Türkiye'nin henüz karşılamadığı 6 kriter şöyle:

Terörle mücadele mevzuatının AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması, Avrupa Konseyi'nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tavsiyelerinin uygulanması, cezai konularda tüm AB üyesi ülkelerle etkin adli işbirliğinin sağlanması, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi.

MECLİS'TEN GEÇMESİ TEK BAŞINA YETMEYECEK

Düzenlemenin yasalaşması, vize uygulamasının hemen kalkacağı anlamına gelmiyor. Sürecin tamamlanması için önce Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin kriterleri karşıladığını değerlendirmesi, ardından Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onay vermesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu'nun Kasım 2026'da yayımladığı Türkiye Raporu'nda, karşılanmayan 6 kriterde ilerleme kaydedilmediği belirtilmişti.