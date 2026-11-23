Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Zekeriyaköy'deki aslan arama çalışmalarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından açıklamalarda bulundu. Aslan beslediği yönündeki söylentileri reddeden milli futbolcu, Aston Villa maçı öncesindeki antrenmanda kendisini görüntüleyen kameralara el sallayarak "Aslan benim değil" dedi.

"EVDE BESLEDİĞİM BİR ASLAN VAR, O DA OĞLUM"

Hakkındaki söylentilere esprili bir dille yanıt veren Abdülkerim Bardakcı, "Ülke çalkalanıyor şu an. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum!" ifadelerini kullandı. Bardakcı'nın sözlerine takım arkadaşı Eren Elmalı da kayıtsız kalmadı. Elmalı, "Aslanın oğlu da Aslan'dır!" diyerek espriye katıldı.

ASTON VILLA MAÇI ÖNCESİ GÜLDÜREN ANLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı arasındaki diyalog, antrenmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.