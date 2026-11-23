Abdülkerim Bardakcı'dan aslan iddialarına güldüren yanıt: Evde bir tane besliyorumGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de aranan aslanla ilgili adı gündeme gelen Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, hakkındaki iddialara esprili bir yanıt verdi. Antrenmanda "Aslan benim değil" diyen milli futbolcu, "Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum!" sözleriyle güldürdü. Takım arkadaşı Eren Elmalı'nın verdiği karşılık da dikkat çekti.
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Zekeriyaköy'deki aslan arama çalışmalarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından açıklamalarda bulundu. Aslan beslediği yönündeki söylentileri reddeden milli futbolcu, Aston Villa maçı öncesindeki antrenmanda kendisini görüntüleyen kameralara el sallayarak "Aslan benim değil" dedi.
"EVDE BESLEDİĞİM BİR ASLAN VAR, O DA OĞLUM"
Hakkındaki söylentilere esprili bir dille yanıt veren Abdülkerim Bardakcı, "Ülke çalkalanıyor şu an. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum!" ifadelerini kullandı. Bardakcı'nın sözlerine takım arkadaşı Eren Elmalı da kayıtsız kalmadı. Elmalı, "Aslanın oğlu da Aslan'dır!" diyerek espriye katıldı.
ASTON VILLA MAÇI ÖNCESİ GÜLDÜREN ANLAR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı arasındaki diyalog, antrenmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.
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