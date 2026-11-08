İspanya'da 60 yaşını dolduran araçlara muayene zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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İspanya'da 60 yaşını dolduran araçlara muayene zorunluluğu kaldırıldı

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İspanya\'da 60 yaşını dolduran araçlara muayene zorunluluğu kaldırıldı
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1 yorum

İspanya'da yürürlüğe giren düzenlemeyle 60 yaşını dolduran tarihi araçlar için zorunlu periyodik muayene uygulamasına son verildi. İlk tescili 1966 yılı ve öncesinde yapılan, tarihi araç statüsündeki taşıtlar artık düzenli teknik kontrole girmek zorunda kalmayacak. Ayrıca bu araçlara, düşük emisyon bölgelerinde yılda 96 güne kadar dolaşım izni de tanındı.

İspanya'da klasik otomobil sahiplerini ilgilendiren muayene kuralları değişti. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Tarihi Araç Yönetmeliği kapsamında, belirli yaşın üzerindeki taşıtlar için uygulanan periyodik teknik kontrol şartı kaldırıldı.

1966 VE ÖNCESİNDE TESCİL EDİLEN ARAÇLARI KAPSIYOR

Yeni düzenlemeye göre 60 yaşını aşan ve tarihi araç statüsünde bulunan taşıtlar, zorunlu teknik muayeneden muaf tutulacak.

Böylece ilk kez 1966 yılında veya daha önce tescil edilen klasik araçların sahipleri, periyodik muayene yaptırmak zorunda kalmayacak.

Muafiyet yalnızca otomobiller için geçerli olmayacak. Tarihi statüye sahip motorlu bisikletler de uygulama kapsamında değerlendirilecek.

Araç sahipleri, zorunluluk bulunmasa da güvenlik kontrollerini gönüllü olarak yaptırabilecek.

DÜŞÜK EMİSYON BÖLGELERİNE 96 GÜN GİRİŞ İZNİ

Düzenleme, tarihi araçların şehir içindeki kullanımına ilişkin kısıtlamalarda da değişiklik öngörüyor.

Egzoz emisyonları nedeniyle eski taşıtların girişinin sınırlandırıldığı düşük emisyon bölgelerinde, tarihi araçların yılda 96 güne kadar kullanılmasına izin verilecek.

Bu sayede klasik araç sahipleri, belirlenen süre sınırı içerisinde çevre koruma bölgelerine de giriş yapabilecek.

SADECE İSPANYA'DA GEÇERLİ

Muayene muafiyeti, Avrupa'daki bütün araçlar için geçerli genel bir karar niteliği taşımıyor. Uygulamadan İspanya'da tarihi araç statüsünü karşılayan taşıtlar yararlanabiliyor.

Avrupa BirliğiOtomobilİspanyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Yıldız Umut Yıldız:
    Siz bizle traktör mü geçiyorsunuz araç sahipleri dikkat bura ispanyamı yapay zekahaberler 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: İspanya'da 60 yaşını dolduran araçlara muayene zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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