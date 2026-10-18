Litvanya'da İHA düşünce NATO uçakları havalandı, sivil araç zarar görmüş olabilir

Litvanya hava sahasına tanımlanamayan bir cismin girmesinin ardından NATO savaş uçakları havalanırken, ülkenin kuzeyinde insansız hava aracı (İHA) düştü.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşının NATO ve Avrupa Birliği'nin doğu kanadına da sıçradığını" belirtti.

Litvanya hava sahasına bu sabah tanımlanamayan bir cismin girmesinin ardından Siauliai Hava Üssü'nde konuşlu NATO savaş uçaklarının havalandığını aktaran Nauseda, ülkenin kuzeyinde İHA olduğu anlaşılan bir cismin düştüğünü ve sivil halk için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Nauseda, uzmanların olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kaunas, cismin ilk değerlendirmelere göre Polonya üzerinden Litvanya hava sahasına girdiğini belirterek, Polonyalı mevkidaşıyla iletişime geçtiğini ve olayın birlikte soruşturulması için Polonya'dan sürece katılmasını istediğini söyledi.

Kaunas, düşen İHA'nın hareket halindeki sivil bir araca zarar vermiş olabileceğini aktarırken, İHA'nın enkazının bulunduğunu, bölgenin güvenlik çemberine alındığını ve polisin bilgi toplamak için çalıştığını ifade etti.

Yetkililer, cismin büyük olasılıkla Ukrayna'ya ait bir İHA olduğunu ve Kiev'in Rusya'nın St. Petersburg bölgesine yönelik saldırıları sırasında Litvanya'ya girmiş olabileceğini değerlendiriyor.