Brüksel\'deki toplantıda Bakan Fidan ile Rumen mevkidaşı Neculaescu bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu 2'nci Bakanlar Toplantısı' marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu 2'nci Bakanlar Toplantısı' marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile bir araya geldi.