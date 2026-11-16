Brüksel\'deki toplantıda Bakan Fidan ile Rumen mevkidaşı Neculaescu bir araya geldi

Brüksel'deki toplantıda Bakan Fidan ile Rumen mevkidaşı Neculaescu bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki bakanlar toplantısında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile bir araya geldi. İkili, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen toplantı marjında görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu 2'nci Bakanlar Toplantısı' marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu 2'nci Bakanlar Toplantısı' marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA
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