DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı DEVA Partisi Genel Merkezinde kabul etti. İkili, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulundu; Babacan, ziyareti için Orav'a teşekkür etti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bir araya geldi.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Orav ile DEVA Partisi Genel Merkezinde bir araya geldiğini bildirdi.
Babacan, "Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Aivo Orav'a ziyareti için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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