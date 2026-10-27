Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi! Fon soruşturmasında ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda "2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi"nin geneli üzerinde görüşmelere katıldı.

"71 BİN 899 HESABA BUGÜN İTİBARIYLA ÖDEME YAPILDI"

Burada milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, tasfiyesine karar verilen fonların ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor."

"2027 BÜTÇEMİZDE EMEKLİLERİMİZİ ÖNCELİKLENDİRDİK"

2027 yılı bütçesinde emeklilere öncelik verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın da üzerinde bir imkan sağlamayı esas alarak bu bütçeyi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklayan Yılmaz, "Genel anlamda emeklilerimize dönük teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz. Alternatifleri dikkatle değerlendiriyoruz. Hakkaniyeti ve adaleti gözeten bir yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için tüm gayretimizi göstereceğiz, imkanlarımızı kullanacağız. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bütçe çalışmaları bittikten sonra teknik çalışmaları olgunlaştırıp bu çalışmayı Meclis'e getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğini belirten Yılmaz, "Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisi yoluna sağlıklı şekilde devam ediyor. Ekonomimizin temelleri sağlam. Dünyadaki büyüme yüzde 3,5 iken bizim büyümemiz yüzde 5 oldu." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN “ÖDEME İŞLEMLERİ HIZLANACAK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Meclis’teki Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara yönelik ödemelerin hızlandırılacağını belirtmişti.

Sürecin yalnızca yatırımcılara ödeme yapılmasıyla sınırlı olmadığını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, manipülasyon yoluyla haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizmişti.

BAKAN GÜRLEK: GÖNÜLLÜ İADE HUKUKİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve adaletin sağlanması olduğunu ifade etmişti.

Gerçekleştirilen gönüllü iadelerin hukuki niteliğinin titizlikle inceleneceğini aktaran Gürlek, söz konusu durumun tek başına gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını söylemişti.