Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt - Son Dakika
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Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt

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Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev\'den eleştirilere yanıt
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Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev\'den eleştirilere yanıt
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Devlet okullarına başörtüsüyle giriş yasağının uygulandığı Azerbaycan'da Devlet Başkanı İlham Aliyev, ülkesine yönelik eleştirilere "Bağımsız bir ülkeye ders verilemez, diğer ülkelerdeki durum o halkların kendi meselesidir" sözleriyle yanıt verdi.

Devlet okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsüyle girişinin yasak olduğu Azerbaycan'da, konuyla ilgili uluslararası eleştiri ve söylemlere yanıt Devlet Başkanı İlham Aliyev'den geldi. Aliyev, ülkesinin iç işlerine ve aldığı kararlara yönelik yapılan değerlendirmelere sert ifadelerle tepki gösterdi.

ALİYEV: HER HALKIN KENDİ MESELESİDİR

Bağımsız bir devletin kendi kararlarını alma yetkisine vurgu yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dışarıdan gelen müdahalelere ve ders verme çabalarına dair şu açıklamalarda bulundu: "Bağımsız bir ülkeye neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda ders verilmemelidir. Kendinize sormalısınız ki, sizin birisine ders verme hakkınız var mı? Diğer ülkelerde olup bitenler, o insanların ve o halkların kendi meselesidir."

TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ARMADI 

Azerbaycan yönetiminin eğitim kurumlarındaki kılık-kıyafet düzenlemelerine ilişkin tutumu kararlılıkla sürdürülürken, Aliyev'in bu çıkışı uluslararası kamuoyuna doğrudan bir mesaj olarak değerlendirildi.

İlham AliyevAzerbaycanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hasan Turk Hasan Turk:
    Aliyevi kutluyorum ulkesinde sahtekar din ayaginda yetisip vatan haini olucak nesile musade etmedi bravo aliyev...simdi dis gucler dusunsun. 2 4 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    pekala kendi halkının gözyaşları, inanç özgürlüğü nolacak? hadi Allah korkun yok diyelim; vicdanın, insanlığın da mı yok? sen de kaybedenler kulübüne hoş geldin aliyev, sonsuza kadar kaybedenler.... 2 1 Yanıtla
  • MGk MGk:
    Sovyetler Birliği olarak dağılan devletleri Rusya geri topluyor.Bizle Azerilerin arasını bunun için bozuyorlar 0 0 Yanıtla
  • Nurullah Akarslan Nurullah Akarslan:
    filistinlilerde mescidi aksaya alınmıyor susup onların iç meselesimi diyelim bu nasıl zihniyet. oktay saralın gorevden alınması olmadı Turkiyeyi azerbaycanmı yönetiyor? 0 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bıravo sqyın ALİYEV 0 0 Yanıtla
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