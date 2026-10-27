"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar - Son Dakika
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"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar

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"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
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Ürdün, Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 20 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ve büyük bir silah deposunun imha edildiğini açıkladı. Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, terör örgütlerinin ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetleri karşısında sabırlarının taştığını belirtti. Suriye'nin 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurduğu saldırıya ilişkin Mumeni, "Sivil kayıplardan dolayı üzgünüz" dedi.

Ürdün'ün 23 Ekim'de Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'nde 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya misilleme olarak Suriye'nin güneyine düzenlediği hava harekatının ayrıntıları belli oldu.

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun hedeflerine ve sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

"SABRIMIZ TAŞTI"

Hava harekatının terör örgütlerinin hareketliliği ve Ürdün'ün ulusal güvenliğini hedef alan faaliyetleri nedeniyle gerçekleştirildiğini belirten Mumeni, ülkesinin bu gelişmeler karşısında sabrının taştığını ifade etti.

Mumeni, sahadan elde edilen istihbarat bilgilerinin doğrulanmasının ardından Suriye'nin güneyindeki DEAŞ unsurlarının hedef alındığını söyledi.

20 DEAŞ MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

Ürdünlü Sözcü, hava saldırısında terör örgütü DEAŞ'ın 20 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyonda örgüte ait büyük bir silah deposunun da imha edildiğini belirten Mumeni, DEAŞ'a ağır hasar verildiğini kaydetti.

"SİVİL KAYIPLARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Saldırılarda sivillerin bulunduğu yönünde bilgi edinilen noktaları hedef almaktan kaçındıklarını savunan Mumeni, sivil kayıplara ilişkin konunun Suriye makamlarıyla takip edildiğini belirtti.

Mumeni, "Sivil kayıplardan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.

SURİYE İLE KOORDİNASYONA VURGU YAPTI

Suriye halkına ve devletine büyük saygı duyduklarını dile getiren Mumeni, iki ülke arasında terörle mücadele, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi konularında uzun yıllardır kurumsal koordinasyon bulunduğunu belirtti.

Mumeni, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarının sağlanması için uluslararası taraflarla koordinasyon halinde olduklarını söyledi. Özellikle Suriye'nin güneyine yönelik "dış emellerin" bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

KİLİSE SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ürdün'ün Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'nde 23 Ekim'de cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 26 Ekim'de kilise saldırısına misilleme olarak Suriye'nin güneyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini duyurmuştu.

SURİYE 5 SİVİLİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Suriye makamları, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
PolitikaSuriyeGüncelÜrdünDünyaSon Dakika

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