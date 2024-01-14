Son Dakika Ürdün Haberleri

17:46 Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail BM yetkilisinin işini kolaylaştırmalı Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların koordinesi için Mısır'a gelen BM yetkilisinin işini kolaylaştırması ve engel çıkarmamasının zorunlu olduğunu söyledi. Şukri, Gazze'ye insani yardımların giriş işlemlerinin kontrolü ve kolaylaştırılmasını hedefleyen ziyarette Gazze'deki insani felaketin ele alındığını belirtti.

17:30 Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail yardımları engelliyor, Gazze kıtlıkla karşı karşıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellediğini ve bölgeye giren yardımların gerçek ihtiyacın yüzde 10'unu aşmadığını belirtti. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Gazze'ye 21 milyon dolarlık insani yardım yapacaklarını açıkladı.

14:53 DSÖ, Tütün Kullanımında Azalmanın Devam Ettiğini Açıkladı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tütün kullanımında yaşanan azalmaya rağmen rehavete kapılmama uyarısında bulundu. DSÖ tarafından yayımlanan raporda, dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün kullanıcısının bulunduğu ve 2022'deki eğilimlerin tütün kullanım oranlarında azalmanın devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Raporda, 150 ülkenin tütün kullanımını başarıyla azalttığı ve Brezilya ile Hollanda'nın DSÖ'nün tütünle mücadele stratejisi kapsamındaki önlemlerin ardından başarılı olduğu ifade edildi. Ancak raporda, Güneydoğu Asya Bölgesi'nin en yüksek tütün kullanan nüfus yüzdesine sahip olduğu ve Avrupa'da kadınlar arasında tütün kullanım oranlarının diğer bölgelere göre daha yavaş bir düşüş gösterdiği vurgulandı. DSÖ, tütün kontrolü politikalarının uygulanmasını ve tütün endüstrisinin müdahalesine karşı mücadele edilmesini istedi.

23:05 Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore liderlik için yarışıyor Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore, aldıkları galibiyetlerle E Grubu'nun ilk iki sırasında yer aldılar.

22:53 Ürdün Kralı İsrail'e ateşkes için uluslararası baskı yapma çağrısında bulundu Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail işgal ve saldırılarına son vermek için uluslararası topluma ateşkes için baskı yapma çağrısında bulundu. Kral Abdullah, sivillerin korunması ve Gazze'ye yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, Filistin davasını tasfiye etmeye ve Filistinlileri sürmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti. Ayrıca, İsrailli aşırı sağcıların şiddet eylemleri konusunda uyarıda bulundu.

22:12 Ürdün Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum Gazze'deki Saldırılar İçin Sorumluluk Almalı Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırıların durdurulması ve insani felaketin önlenmesi için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Safedi, Birleşmiş Milletler'in Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile yaptığı görüşmede, Gazze'ye insani yardımların engelsiz akışının sağlanması ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönüşünün zorunlu olduğunu vurguladı. BM Koordinatörü Kaag ise Ürdün'ün saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasındaki çabalarını takdir etti.

16:48 Ürdün Başbakanı, Kızıldeniz'deki Gerginlik Nedeniyle Enflasyonist Etkilere Karşı Önlem Alınmasını Talimat Verdi Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Kızıldeniz'deki gerginliğin yerel piyasadaki muhtemel enflasyonist etkileriyle başa çıkmak için bakanlıklara ve ilgili kurumlara önlem alınması talimatını verdi. Hasavne, gelen konteynerlerin değerine gümrük tavanı konulması ve temel malzemelerin stoklanması talimatını verdi. Ürdün Başbakanı, Kızıldeniz'deki saldırılar ve şirketlerin seferleri durdurma kararları nedeniyle küresel ekonomide tedarik zinciri krizi endişelerinin arttığını belirtti.

15:17 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei'de Sultan Hassanal Bolkiah'ın oğlu Prens Abdul Mateen, uzun süredir birlikte olduğu eşi Anisha Rosnah ile dünya çapında büyük ilgi gören bir törenle evlendi. Sultanlık sarayında gerçekleşen düğün 10 gün sürerken, görkemli törene dünya çapından tanınmış birçok sima katıldı. 25 milyon dolara mal olan düğün boyunca ülkede hayat resmen durdu.

14:02 Filistin Yanlıları, ABD ve İsrail Büyükelçiliklerinin Önünde Ateşkes Talebiyle Gösteri Düzenledi Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Doğu ziyaretine başlarken Filistin yanlıları, Gazze'de ateşkes talebiyle ABD ve İsrail'in Canberra büyükelçiliklerinin önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını durdurmasını, kuşatmanın kaldırılmasını ve insani yardımların engelsiz girişini talep etti. Wong ise ziyaret edeceği ülkelerde Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına verdikleri desteği ileteceğini belirtti.

11:11 Türkiye'de Ekoturizm Alanlarına Yeni Eklemeler Yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hayata geçirilen Ekoturizm Eylem Planı kapsamında, Türkiye'de 26 yeni ekoturizm alanı daha hizmete sunulacak. Bu alanlar, ülkenin turizm destinasyonlarına yıllık 2 milyar lira katkıda bulunacak ve toplam ekoturizm alanı sayısı 99'dan 125'e çıkacak. Ekoturizm, çevre dostu teknolojiler ve yerel kaynakların kullanımını gerektiren sürdürülebilir bir turizm çeşididir.

10:07 Ticaret Bakanlığı, İhracatta Hedef Ülkeler Listesini Güncelledi Ticaret Bakanlığı, her yıl hazırladığı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi'ni güncelledi. 2024 yılında firmaların yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden İsrail ve Irak'ın çıkarıldığı görüldü. Listeye ise 9 yeni ülke eklendi.

03:13 Washington'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. On binlerce kişi Freedom Plaza Meydanı'nda bir araya gelerek can kayıplarının durması ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Ünlü isimlerin de destek verdiği gösteride ABD'nin İsrail'e yönelik desteğinin son bulması talep edildi.

23:51 Arap ülkelerinden Yemen'e saldırılarla bölgede tırmanan gerginliğin durdurulması çağrısı Birçok Arap ülkesi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik düzenlediği saldırıları kınayarak gerilimin tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

20:23 Arap basını, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını geniş yer verdi Arap basını, Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmeye başlanmasını geniş bir şekilde haberleştirdi. Haberlerde, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirdiği ve hukuki mücadeleyi başlattığı vurgulandı. Ayrıca, diğer Arap ülkelerinin de duruşmayı ve Güney Afrika'nın davasını desteklediği belirtildi.

16:10 Ürdün'de Filistin Halkına Destek Gösterisi Ürdün'de, yoğun yağışlı havaya rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 ayı aşkın süredir saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma gösterisi yapıldı. Ürdün'deki siyasi parti ve sendikaların çağrısıyla, başkent Amman'da yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Amman'daki El-Hüseyni Camisi'nin önünden başlayan yürüyüş, yaklaşık bir kilometre mesafedeki Palmiye Meydanı'na kadar sürdü. Yağmurlu havada düzenlenen gösteride, Filistin'e destekleriyle ön plana çıkan Yemen'deki Husiler ve Güney Afrika'ya destek sloganı atıldı.

13:51 Ürdün, Kızıldeniz'deki askeri operasyonları ve Yemen'deki hava saldırılarını endişeyle takip ediyor Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün'ün Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonlar ve Yemen'deki hava saldırılarını büyük bir endişeyle takip ettiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölge güvenliğini tehdit ettiği ve tüm bölgeyi çatışma ve savaşa sürüklediği uyarısında bulunuldu. ABD ve İngiliz savaş uçakları da Yemen'in bazı noktalarına hava saldırıları düzenlemişti.

20:17 Güney Afrika, İsrail'e karşı soykırım davası açtı Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle soykırım davası açtı. Davanın görülmesi Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı. Güney Afrika, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemleriyle ulusal ırk ve etnik grubun yok edilmesini amaçladığını iddia ediyor. İsrail ise suçlamaları reddederek sözlü savunmasını yarın yapacak. Kararın alınması yıllar sürebilir.

20:04 Lahey'de İsrail'e açılan soykırım davasında ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun "Amalek" sözleri başını yakacak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze halkına soykırım yapmak ve BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladığı İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasının ilk duruşması Uluslararası Adalet Divanı'nda görüldü. Güney Afrika heyetinde yer alan avukatlar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail askerlerine seslenirken, Tevrat'tan yaptığı ''Amalek'' alıntısını mahkemeye delil olarak sundu.

18:26 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'da Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel barış sağlanması konuları ele alındı. Blinken, ayrıca Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesinin önemini vurguladı.

17:41 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması İran'ı izole etmek için en iyi yol ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in Filistin devleti için yol açmasının İran'ı izole etmek için en iyi yol olduğunu savundu. Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmede İsrail'in bölgeyle birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Ayrıca Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etti.

17:25 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'nin durumunu görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumunu konuştu. Görüşmede ayrıca çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi konusu ele alındı. Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.

17:00 Jeremy Corbyn: Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava dünyanın dikkatini çekti İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadığı dehşete tüm dünyanın odaklanmasını sağladığını söyledi. Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlamasını yöneltti. Corbyn, umut ediyor ki mahkeme adaleti sağlamak için elinden geleni yapacaktır.

13:32 Güney Afrika, İsrail'e soykırım davası açtı Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Güney Afrika, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtiyor. Davanın sonucu yıllar sürebilir.

11:22 İsrail'in soykırım davası başladı! Mahkeme salonunda toplu mezar fotoğrafları yüzlerine çarptılar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın ilk duruşması Lahey'de başladı. Duruşmada Güney Afrika'nın davasını temsil eden avukat Adila Hassim, cesetlerin gömüldüğü toplu mezarların fotoğraflarını gösterdi. Ayrıca İsrail'in işlediği suçlar da tek tek sayıldı.

11:09 AFC Asya Kupası Yarın Başlıyor Asya Kıtası'nın en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası, Katar'da başlıyor. 24 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup maçlarından sonra son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller ve final oynanacak. Şampiyon takım 5 milyon dolar kazanacak. Japonya, en başarılı ülke olarak dikkat çekiyor.

08:37 Filistinli mülteciler: Ata topraklarını terk etmek zorunda kalanlar Bugün sayıları 6 milyonu aşkın olduğu düşünülen Filistinli mülteciler, dünyanın en kalabalık mülteci nüfuslarından birini oluşturuyor. İsrail'in kuruluşu ve savaşlar sonucunda yerinden edilen Filistinliler, Orta Doğu'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır. Bu haberde, Filistinlilerin neden mülteci olduğu, dünyadaki mülteci sayısı ve diaspora hakkında bilgiler yer almaktadır.

00:13 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu söyledi İsrail basınına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli yetkililere Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu söyledi. Blinken, İsrail Savaş Kabinesi ile yaptığı toplantıda, ABD'nin iki devletli çözümü uygulama talebini iletti. İsrail yetkilileri, Blinken'in Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak imkansız olduğunu belirttiğini aktardı.

21:21 Bahreyn Kralı, Blinken ile görüşmede Gazze ateşkesini vurguladı Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul ederek Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğinin yanı sıra, Gazze'deki gelişmeler ele alındı. Kral Al Halife, ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Blinken ise Filistin devletinin kurulması için somut yönelimleri desteklediğini ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddettiklerini vurguladı.

20:55 Akabe Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nin yeniden işgali ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin saldırılarına karşı uyarı çıktı Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir araya getiren Akabe Zirvesi'nde, liderler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve savunmasız sivilleri korumak için baskı yapmanın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planlarına karşı olduklarını ve bu planların uluslararası alanda kınanarak karşı çıkılması gerektiğini belirttiler. Liderler ayrıca, Gazze'deki insani durumun hafifletilmesi ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik saldırılarının bölgedeki durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Zirvede, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüm için siyasi bir ufuk bulma konusunda mutabakata varıldığı da kaydedildi.

20:07 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn'de Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Bahreyn'e gelerek Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi. Blinken, görüşme sonrasında Yemen'deki İran yanlısı Husilere saldırı uyarısında bulundu ve Kızıldeniz'deki ticaret rotasının saldırılar nedeniyle sekteye uğradığını belirtti. Blinken'ın Bahreyn'in ardından İsrail'e dönmesi ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

19:48 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn Kralı ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Bahreyn'e gelerek Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Blinken, Yemen'deki İran yanlısı Husilere saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu ve saldırıların ticaret rotasını etkileyerek tüketim mallarının fiyatlarını artırdığını belirtti. Blinken'ın Bahreyn ziyaretinin ardından İsrail'e dönmesi ve son olarak Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

11:45 ABD ve Katarlı yetkililer Hamas-İsrail esir takası için görüştü ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması için Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gerilimler ve esir takası çabaları ele alındı.

11:45 Blinken'ın Türkiye Ziyareti ve Gazze Çatışmaları Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Gazze'deki çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için yapılan girişimlerin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Gazze çatışmasının Orta Doğu'nun tamamına sıçraması ve bölgesel bir savaşa dönüşmesi ne ABD'nin ne de batılı ülkelerin çıkarlarına gelir. Bu nedenle Blinken'ın Orta Doğu turu, Filistin'deki çatışmayı önlemenin yolunun iki devletli çözümden geçtiğini ifade ediyor. Ancak İsrail'in iki devletli çözümü kabul etmeyeceği ve işgal politikasını sürdürmek istediği belirtiliyor. Gazze'deki gelişmeler göz önüne alındığında, İsrail'e karşı ciddi baskı kurulması gerektiği vurgulanıyor.

22:20 Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri Gazze Şeridi'ni ele alacaklar Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek. Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi'nin geleceği ele alınacak.

21:49 İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arasındaki Görüşme Gergin Geçti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesi gergin geçti ve iki ülke arasındaki savaş konusundaki görüş ayrılığı derinleşti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, görüşme sonrası yapılması beklenen yazılı açıklama henüz yayınlanmadı ve bu durum ihtilaflara işaret ediyor. ABD ve İsrail arasında sabrın tükenmeye başladığı belirtilen haberde, Netanyahu'nun Blinken'ın basın toplantısında yer almayacağı öne sürüldü.

20:13 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de sivillere zarar verilmesinden kaçınılması gerektiğini belirtti ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nde sivillere zarar verilmesinden kaçınılması ve sivil altyapının korunmasının önemini vurguladı. Blinken ayrıca, İsrail'in Gazze'ye ulaştırılan yardımların artırılması gerektiğini söyledi ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları görüştü. ABD'nin İsrail'e askeri destekte bulunduğu belirtilirken, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail Savunma Bakanı ve ana muhalefet lideri ile görüşmesi bekleniyor.

16:21 Filistinli uzmanlar, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinin İsrail'i korumayı amaçladığını belirtti Filistinli uzmanlar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinin, İsrail'i korumayı amaçladığını ve Filistinliler için herhangi bir teminat içermediğini belirtti. Blinken'ın ziyareti, savaşın diğer cephelere yayılmasını engellemeyi amaçlayan bir öneri sunmayacağı ve İsrail'i içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmayı hedeflediği şeklinde değerlendiriliyor.

14:17 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Herzog, görüşmenin başında ABD'ye teşekkür ederek İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını vurguladı. Blinken ise sivillere verilen zararın en aza indirilmesi ve insani yardımın sürekli sağlanması gerektiğini belirtti.

13:17 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de görüşmeler yapacak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ziyaretinde İsrailli yetkililerle ileriye dönük birçok konuyu görüşeceklerini ifade etti. İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi ve İsrail'in saldırılarının 'özgür dünyanın değerlerini etkileyen bir savaş' olduğunu öne sürdü. Blinken, ayrıca Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle de görüşeceğini belirtti.