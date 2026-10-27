Ürdün 20\'den fazla IŞİD mensubunun öldüğünü açıkladı; Şam ise 7 ölü bildirdi

(ANKARA) - Ürdün, Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında 20'den fazla IŞİD mensubunun öldürüldüğünü ve örgüte ait büyük bir silah deposunun imha edildiğini açıkladı. Suriye yönetimi ise saldırılarda yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, operasyonu ülkenin egemenliğinin ve hava sahasının "kabul edilemez bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumani, Suriye'nin güneyine düzenlenen hava saldırılarının, "Ürdün'ün ulusal güvenliğine yönelik teyit edilmiş tehditleri ve planlanan terör saldırılarını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan saha istihbaratına" dayandığını söyledi.

Ürdün'ün "terör gruplarının hareketleri ve ulusal güvenliğine yönelik tehditler karşısında sabrının tükendiğini" belirten Mumani, operasyonun ilk sonuçlarına ilişkin, "IŞİD saflarında 20'den fazla mensubunun öldürüldüğü tahmin edilen önemli kayıpların yanı sıra örgüte ait büyük bir silah deposunun imha edildiği görülüyor" dedi.

Mumani, saldırılarda sivillerin de hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirterek, istihbaratın sivillerin bulunduğunu gösterdiği noktaların hedef alınmadığını savundu.

Ürdünlü sözcü, Şam yönetimiyle temasların sürdüğünü, operasyonun sonuçlarını incelemek, IŞİD'le mücadelede koordinasyonu güçlendirmek ve sivillerin korunmasını sağlamak amacıyla iki ülke arasında ortak bir komite kurulacağını bildirdi.

Mumani, Ürdün ile Suriye arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Ürdün'ün güvenliği ile Suriye'nin güvenliği birdir" dedi. Ürdünlü yetkili ayrıca güvenlik tehdidini, ülkenin Karak vilayetindeki bir kiliseye yönelik ve dokuz kişinin hayatını kaybettiği son saldırıyla ilişkilendirdi.

ŞAM: EGEMENLİĞİMİZİN KABUL EDİLEMEZ BİR İHLALİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Ürdün'ün Dera vilayetinde çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların Şam yönetimiyle önceden koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildiğini ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını belirterek, operasyonu Suriye hava sahasının ve ulusal egemenliğinin "kabul edilemez bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Suriye makamları daha önce saldırılarda yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Şam yönetimi, Ürdün'ün Karak vilayetindeki St. George Rum Ortodoks Kilisesi'ne cuma günü düzenlenen saldırıyı da kınadığını hatırlatarak, buna karşın Ürdün ordusunun Suriye topraklarındaki operasyonunun "iyi komşuluk ilkelerini ve ikili koordinasyonu" ihlal ettiğini bildirdi.

Ürdün'ün hava saldırıları, cuma günü St. George Rum Ortodoks Kilisesi'nde cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından geldi. Üç silahlı kişinin kilisedekilere ateş açması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Ürdün makamları, daha sonra yakalanan üç şüphelinin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleriyle" bağlantılı olduğunu belirterek, Suriye'nin güneyindeki hedeflere yönelik operasyonun kilise saldırısına karşılık düzenlendiğini açıkladı.