Ürdün Kerek'te kiliseye düzenlenen terör saldırısında ölen sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Ürdün Kerek'te kiliseye düzenlenen terör saldırısında ölen sayısı 8'e yükseldi

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Ürdün Sağlık Bakanı İbrahim el-Budur, dün Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'nde cenazeye katılanları hedef alan terör saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi. Budur, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Ürdün Sağlık Bakanı İbrahim el-Budur, dün Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'nde cenazeye katılanları hedef alan terör saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Budur, yaralılardan birinin durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Ürdün Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita dün saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerek'i hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz." demişti.

Saldırının ardından Ürdün medyasında, kilise yakınında bir araçtan inen silahlı 3 kişinin, rastgele ateş açtığı aktarılmıştı.

Olay sırasında kilise içinde ve dışarıda 150'den fazla kişi olduğu da ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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